快訊

震驚！61歲黃大煒猝死「你把我灌醉」紅透半邊天

台中高鐵站驚魂！4旬男疑錯過班次咆哮月台大暴走 警火速強制送醫

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山盃／廖源霖再見安台東勝 盼成攻擊型捕手拚中職選秀

中央社／ 新北14日電
115年玉山盃青棒賽台東縣14日與花蓮縣交手，台東縣7局下靠著廖源霖（圖）再見安以1比0搶勝，教練期許廖源霖成攻擊型捕手。中華民國棒球協會提供
115年玉山盃青棒賽台東縣14日與花蓮縣交手，台東縣7局下靠著廖源霖（圖）再見安以1比0搶勝，教練期許廖源霖成攻擊型捕手。中華民國棒球協會提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曾睿豪先發6局無安打無失分，壓制花蓮打線。
  • 重點二：廖源霖七局下敲再見安打，助台東一比零勝出。
  • 重點三：教練看好廖源霖成攻擊型捕手，並挑戰職棒選秀。

玉山盃青棒賽台東縣今天與花蓮縣交手為投手戰，台東縣先發左投曾睿豪6局無失分，7局下靠著廖源霖再見安以1比0搶勝；曾睿豪、廖源霖挑戰選秀，教練期許廖源霖成攻擊型捕手。

115年玉山盃青棒賽勝部賽事台東縣隊今天與花蓮縣隊交手形成投手戰，台東縣隊先發左投曾睿豪1局上雖有投出觸身球保送，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢。

曾睿豪2局開始連抓15個出局數，沒再讓花蓮縣打者踏上壘包，總計用69球投6局，沒被敲出安打，投出6次三振、1次觸身球保送，無失分，展現壓制力；總教練陳峰岳表示，今天可以拿下勝利，曾睿豪前6局的壓制很關鍵。

花蓮縣先發投手蔡沁佑前6局僅被敲出2支安打，7局下四壞保送林宗賓，接著被林顗勳敲出安打，故意四壞保送方品嚴後，被廖源霖敲出再見安；蔡沁佑完投失1分吞敗。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，蔡沁佑球速雖然沒有特別快，但有身高優勢，球路內外角搭配，讓台東縣隊打者打擊多被擠壓到，直到7局才有突破。

廖源霖今天擔任指定打擊，前2個打數沒有敲出安打，7局下再見安當英雄，陳峰岳表示，陣中有2個捕手，會視與投手搭配狀況調整，投捕賽前也會情蒐討論。

陳峰岳表示，廖源霖身材沒有很高大但壯碩，有成為攻擊型捕手的條件，打擊不錯，期待他守備可以再成長，累積經驗、相信會有不錯的水準。

廖源霖表示，最後一個打席想著把球往外野打就有機會，自認具備長打能力，蹲捕方面場上的引導可以讓投手安心，但配球還需要加強；挑戰選秀想要看看自己的能力，如果沒有獲得球隊青睞，就會繼續到大學隊磨練。

2026世足賽

玉山 花蓮 玉山盃

延伸閱讀

玉山盃／楊騏嘉客座指導金門投手 蕭仲威收穫多

玉山盃／南投做情蒐擬策略敗部搶勝 全智賢2安1打點

玉山盃／林彥凱3支三壘打助雲林勝 打擊廣角優勢拚中職選秀

玉山盃／南投縣左投張可晉高中第2場完封勝 轉速好展壓制力

相關新聞

玉山盃／林顗勳雙安有長打 高中至少5轟拚中職選秀

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與花蓮交手以1比0搶勝；台東縣隊野手林顗勳單場2安包括1支二壘打，總教練陳峰岳說，林顗勳有長程砲...

中職／葉總再度啟用強投度量衡「若熙」 看喬登鎖龍大讚直球角度

統一獅隊洋投喬登對戰味全龍隊有一套，昨天再演出6局僅被敲2安打、失1分壓制，龍隊教頭葉君璋聊起這位洋投，對於他的直球給予讚揚，「我看他的球角度，應該和若熙（徐若熙）垂直角度差不多。」

玉山盃／廖源霖再見安台東勝 盼成攻擊型捕手拚中職選秀

玉山盃青棒賽台東縣今天與花蓮縣交手為投手戰，台東縣先發左投曾睿豪6局無失分，7局下靠著廖源霖再見安以1比0搶勝；曾睿豪、...

日職／古林睿煬3.2局失5分落後退場 火腿拚10連勝告急

火腿隊挑戰10連勝的戰役，由台灣投手古林睿煬把關，結局卻是僅撐3.2局被敲6安打、失5分，帶著2：5落後退場，也讓火腿的連勝之旅告急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。