玉山盃／廖源霖再見安台東勝 盼成攻擊型捕手拚中職選秀

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曾睿豪先發6局無安打無失分，壓制 花蓮 打線。

曾睿豪先發6局無安打無失分，壓制 打線。 重點二： 廖源霖七局下敲再見安打，助台東一比零勝出。

廖源霖七局下敲再見安打，助台東一比零勝出。 重點三：教練看好廖源霖成攻擊型捕手，並挑戰職棒選秀。

玉山盃青棒賽台東縣今天與花蓮縣交手為投手戰，台東縣先發左投曾睿豪6局無失分，7局下靠著廖源霖再見安以1比0搶勝；曾睿豪、廖源霖挑戰選秀，教練期許廖源霖成攻擊型捕手。

115年玉山盃青棒賽勝部賽事台東縣隊今天與花蓮縣隊交手形成投手戰，台東縣隊先發左投曾睿豪1局上雖有投出觸身球保送，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢。

曾睿豪2局開始連抓15個出局數，沒再讓花蓮縣打者踏上壘包，總計用69球投6局，沒被敲出安打，投出6次三振、1次觸身球保送，無失分，展現壓制力；總教練陳峰岳表示，今天可以拿下勝利，曾睿豪前6局的壓制很關鍵。

花蓮縣先發投手蔡沁佑前6局僅被敲出2支安打，7局下四壞保送林宗賓，接著被林顗勳敲出安打，故意四壞保送方品嚴後，被廖源霖敲出再見安；蔡沁佑完投失1分吞敗。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，蔡沁佑球速雖然沒有特別快，但有身高優勢，球路內外角搭配，讓台東縣隊打者打擊多被擠壓到，直到7局才有突破。

廖源霖今天擔任指定打擊，前2個打數沒有敲出安打，7局下再見安當英雄，陳峰岳表示，陣中有2個捕手，會視與投手搭配狀況調整，投捕賽前也會情蒐討論。

陳峰岳表示，廖源霖身材沒有很高大但壯碩，有成為攻擊型捕手的條件，打擊不錯，期待他守備可以再成長，累積經驗、相信會有不錯的水準。

廖源霖表示，最後一個打席想著把球往外野打就有機會，自認具備長打能力，蹲捕方面場上的引導可以讓投手安心，但配球還需要加強；挑戰選秀想要看看自己的能力，如果沒有獲得球隊青睞，就會繼續到大學隊磨練。