中職／墊底大戰端華麗跑壘失誤全集 兄弟、桃猿打滿12局白忙一場

兩支墊底軍團過招，殺得難分難解，卻在結尾畫出誰也想不到的結局，中信兄弟、樂天桃猿隊一路打滿12局，兄弟示範華麗跑壘失誤全集，12局下有機會延續攻勢、進而再見贏球，卻因代跑林瑞鈞的謎之跑壘形成最後一個出局數，兩隊最終以9：9和局收場。

面對猿隊洋投艾菩樂，兄弟是先占優勢的一方，一局下就靠1顆觸球身、2安打形成滿壘，許基宏保送、江坤宇安打、黃韋盛高飛犧牲打各帶有1分打點，兄弟握有3：0領先。

猿隊五局上由林子偉的陽春砲掀起反撲，後續馬傑森、宋嘉翔也有安打串連，何品室融以高飛犧牲打攻下分數，第八局林泓育的安打追平3：3。

兄弟八局下江坤宇的二壘打攻下兩分再度超前，吳俊偉登板關門，面對6人次被敲3安打、1保送，林政華滿壘敲安再度追平，兩隊5：5進入延長決勝，仍在持續糾纏，第10局雙雙空手而歸，第11局各拿1分。

猿隊12局上嚴宏鈞的三壘打、林子偉建功，帶著3分領先進入最後半局，眼看極具優勢，邱駿威把關12局下，接連被高宇杰、岳政華敲安，王志煊接手再遭王政順敲安，猿隊僅剩1分領先，而兄弟仍有僅一出局、二三壘有人的機會。

全場最離奇畫面就在接下來誕生，兄弟二壘換上林瑞鈞代跑，張志豪擊出中外野飛球遭到接殺，三壘上的岳政華在確認接殺後起跑，靠高飛犧牲打跑回追平分，早已離壘的林瑞鈞，並未回到二壘踩壘，而是一路繞過三壘、衝刺本壘，猿隊回傳球到二壘，林瑞鈞成為全場最後一個出局數。