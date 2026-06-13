快訊

中職／墊底大戰端華麗跑壘失誤全集 兄弟、桃猿打滿12局白忙一場

還沒談好？和平協議再等等 伊朗外交部否認6月14日與美簽署

清潔隊長開賓士撞死單車男肇逃 屏檢1理由聲押獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／上半季率先淘汰的象猿上演4.5小時大亂鬥 12局9：9和局收場

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟。圖／取自兄弟Fans Club﻿ FB
中信兄弟。圖／取自兄弟Fans Club﻿ FB

去年中職爭冠隊伍樂天桃猿中信兄弟，今年上半季已先後遭淘汰，兩隊今天在洲際棒球場交手，上演一場12局激戰，中信兄弟正規賽9局兩度領先都被追平，雙方進入延長賽後更形成雙殺大戰，打出本季首場12局延長賽，最後以9：9握手言和，歷時4小時37分鐘也成本季最長一役。

猿隊今天排出洋投艾菩樂先發，兄弟在1局下就有攻勢，靠觸身球和2支安打攻佔滿壘後，許基宏再獲保送擠回球隊第1分，之後江坤宇安打、黃韋盛高飛犧牲打都送回分數，兄弟先取得3：0領先。

艾菩樂度過首局的危機後回穩，一路投滿6局沒再失分。猿隊打線則是在5局上展開反攻，林子偉從勝騎士手中敲出右外野陽春全壘打（本季第2轟），接著馬傑森二壘打、宋嘉翔安打形成一、三壘有人，何品室融高飛犧牲打送回第2分。8局上林泓育適時安打再將比數追成3：3平手。

兄弟打線在8局下從2出局後展開攻勢，面對猿隊左投陳冠宇，詹子賢安打後，許基宏、江坤宇連兩棒敲出二壘打，兄弟以5：3要回領先。9局上兄弟推出守護神吳俊偉登板也沒能守住局面，林政華在滿壘時敲出中外野安打送回2分，再次將比數扳平。

兩隊正規賽9局打完5：5平手進入延長賽。10局上猿隊1出局後獲得保送，但一、二壘有人的局面，林子偉擊出投手正面反彈球，蔡齊哲接球後傳游擊手策動雙殺，瓦解猿隊攻勢。

10局下兄弟進攻，突破僵局制二壘有人的狀況下，王政順擊出一壘方向滾地球，猿隊守備先將欲跑上三壘的岳政華夾殺出局，打者王政順想趁勢跑上二壘也被觸殺出局，迅速形成2出局，之後張志豪吞K，戰線繼續延長。

猿隊在11局上靠著林智平的安打將跑者推進上三壘，何品室融擊出游擊滾地球出局，但送回壘上的隊友，猿隊成功突破僵局攻下超前分。

下半局兄弟許基宏擊出一壘方向平飛球，再次遭猿隊策動雙殺，連續兩局得點圈有人的攻勢都遭雙殺，但江坤宇隨後敲出二壘打，王威晨代打再揮一支二壘打送回追平分，雙方第3度平手，許庭綸接著擊出左外野飛球，陳晨威奮力飛撲沒收這支可能形成的再見安打，把比賽帶進第12局。

12局上猿隊採犧牲觸擊將跑者推進上三壘，余德龍敲出高飛犧牲打送回1分，許賀捷獲得保送上壘，之後嚴宏鈞敲出右外野三壘打再送回分數，林子偉的安打也帶有打點，猿隊單局打下3分。

兄弟在12局下先靠高宇杰安打追回1分，2出局後岳政華敲二壘打，王政順接著敲出左外野飛球，在陳晨威面前落地形成安打，陳晨威的回傳球還傳偏，讓跑者攻佔二、三壘。下一棒張志豪擊出中外野飛球，林政華飛撲接殺後，三壘跑者藉由高飛犧牲打回到本壘攻下追平分，林政華則將球回傳二壘，被換上場代跑的林瑞鈞因提前離壘成為第3個出局數，經電視重播輔助判決確認，追平分先一步進壘，比賽就此劃下句點，平手收場。

2026世足賽

中職 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／一路僵持到第9局 桃猿1：0勝雄鷹終止4連敗

中職／朱育賢生涯第8支再見安 味全龍上半季封王M7

日職／孫易磊生涯首場優質先發！6局無失分飆8K獲勝投資格

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

相關新聞

中職／墊底大戰端華麗跑壘失誤全集 兄弟、桃猿打滿12局白忙一場

兩支墊底軍團過招，殺得難分難解，卻在結尾畫出誰也想不到的結局，中信兄弟、樂天桃猿隊一路打滿12局，兄弟示範華麗跑壘失誤全集，12局下有機會延續攻勢、進而再見贏球，卻因代跑林瑞鈞的謎之跑壘形成最後一個出局數，兩隊最終以9：9和局收場。

中職／上半季率先淘汰的象猿上演4.5小時大亂鬥 12局9：9和局收場

去年中職爭冠隊伍樂天桃猿、中信兄弟，今年上半季已先後遭淘汰，兩隊今天在洲際棒球場交手，上演一場12局激戰，中信兄弟正規賽9局兩度領先都被追平，雙方進入延長賽後更形成雙殺大戰，打出本季首場12局延長賽，最後以9：9握手言和，歷時4小時37分鐘也成本季最長一役。

中職／陳傑憲5打數5安打創紀錄 想拚第6安默念「小黑加油」

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲今天手感火燙，全場5打數5安打創個人生涯新高，看到第9局有機會挑戰6安打，他笑...

中職／陳傑憲單場狂掃5安率獅贏球 龍隊上半季封王降至M6

統一獅隊今天在天母棒球場對戰味全龍隊，雙方前7局形成投手戰，然而獅隊在8局上攻破龍隊牛棚，單局灌進5分，全場共掃出15支安打，陳傑憲狂敲5安寫生涯新高，終場獅隊以6：1擊敗龍隊，終止2連敗；龍隊全場僅敲3安吞敗仗，但靠著同日富邦悍將隊輸球，上半季魔術數字降至M6。

中職／黃子鵬簽了大約卻總是說「我還可以」 洪總：這種選手很少見

台鋼雄鷹隊季外的重金補強，現在看來是賺翻的一方，黃子鵬今天面對富邦悍將隊以93球演出9局0失分，締造「瘋狗級完封」。簽了大約後，依然不斷求進步、不喊累，總教練洪一中也讚：「這種選手這個很少！」

中職／一軍出發0輪休洋投剩3人 魔力藍2.2局遭雄鷹啄出本季最慘戰役

開季起一路待在先發輪值，富邦悍將隊魔力藍在今天遭遇本季最慘一戰，遭台鋼雄鷹隊2.2局KO退場，悍將終場以0：9慘敗；雄鷹先發投手黃子鵬一人吃完9局，讓悍將分數掛蛋全場，成為聯盟本季完封勝第一人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。