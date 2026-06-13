中職／上半季率先淘汰的象猿上演4.5小時大亂鬥 12局9：9和局收場

去年中職爭冠隊伍樂天桃猿、中信兄弟，今年上半季已先後遭淘汰，兩隊今天在洲際棒球場交手，上演一場12局激戰，中信兄弟正規賽9局兩度領先都被追平，雙方進入延長賽後更形成雙殺大戰，打出本季首場12局延長賽，最後以9：9握手言和，歷時4小時37分鐘也成本季最長一役。

猿隊今天排出洋投艾菩樂先發，兄弟在1局下就有攻勢，靠觸身球和2支安打攻佔滿壘後，許基宏再獲保送擠回球隊第1分，之後江坤宇安打、黃韋盛高飛犧牲打都送回分數，兄弟先取得3：0領先。

艾菩樂度過首局的危機後回穩，一路投滿6局沒再失分。猿隊打線則是在5局上展開反攻，林子偉從勝騎士手中敲出右外野陽春全壘打（本季第2轟），接著馬傑森二壘打、宋嘉翔安打形成一、三壘有人，何品室融高飛犧牲打送回第2分。8局上林泓育適時安打再將比數追成3：3平手。

兄弟打線在8局下從2出局後展開攻勢，面對猿隊左投陳冠宇，詹子賢安打後，許基宏、江坤宇連兩棒敲出二壘打，兄弟以5：3要回領先。9局上兄弟推出守護神吳俊偉登板也沒能守住局面，林政華在滿壘時敲出中外野安打送回2分，再次將比數扳平。

兩隊正規賽9局打完5：5平手進入延長賽。10局上猿隊1出局後獲得保送，但一、二壘有人的局面，林子偉擊出投手正面反彈球，蔡齊哲接球後傳游擊手策動雙殺，瓦解猿隊攻勢。

10局下兄弟進攻，突破僵局制二壘有人的狀況下，王政順擊出一壘方向滾地球，猿隊守備先將欲跑上三壘的岳政華夾殺出局，打者王政順想趁勢跑上二壘也被觸殺出局，迅速形成2出局，之後張志豪吞K，戰線繼續延長。

猿隊在11局上靠著林智平的安打將跑者推進上三壘，何品室融擊出游擊滾地球出局，但送回壘上的隊友，猿隊成功突破僵局攻下超前分。

下半局兄弟許基宏擊出一壘方向平飛球，再次遭猿隊策動雙殺，連續兩局得點圈有人的攻勢都遭雙殺，但江坤宇隨後敲出二壘打，王威晨代打再揮一支二壘打送回追平分，雙方第3度平手，許庭綸接著擊出左外野飛球，陳晨威奮力飛撲沒收這支可能形成的再見安打，把比賽帶進第12局。

12局上猿隊採犧牲觸擊將跑者推進上三壘，余德龍敲出高飛犧牲打送回1分，許賀捷獲得保送上壘，之後嚴宏鈞敲出右外野三壘打再送回分數，林子偉的安打也帶有打點，猿隊單局打下3分。

兄弟在12局下先靠高宇杰安打追回1分，2出局後岳政華敲二壘打，王政順接著敲出左外野飛球，在陳晨威面前落地形成安打，陳晨威的回傳球還傳偏，讓跑者攻佔二、三壘。下一棒張志豪擊出中外野飛球，林政華飛撲接殺後，三壘跑者藉由高飛犧牲打回到本壘攻下追平分，林政華則將球回傳二壘，被換上場代跑的林瑞鈞因提前離壘成為第3個出局數，經電視重播輔助判決確認，追平分先一步進壘，比賽就此劃下句點，平手收場。