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中職／陳傑憲5打數5安打創紀錄 想拚第6安默念「小黑加油」

中央社／ 記者蘇志畬台北13日電
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊外野手陳傑憲（圖）13日例行賽5打數敲5安打、貢獻1分打點，助隊擊敗味全龍隊，也創下個人生涯單場最多安打紀錄。中央社
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊外野手陳傑憲（圖）13日例行賽5打數敲5安打、貢獻1分打點，助隊擊敗味全龍隊，也創下個人生涯單場最多安打紀錄。中央社

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲今天手感火燙，全場5打數5安打創個人生涯新高，看到第9局有機會挑戰6安打，他笑說，當下心中默念「小黑加油」，希望隊友邱智呈能上壘。

獅隊今天以6：1擊敗味全龍隊，陳傑憲前4打席都敲出安打，第8局更用單場第5支安打幫助球隊打回1分，也刷新原本單場4安打的個人紀錄；賽後接受媒體聯訪時，陳傑憲表示，敲出去後才想到這件事。

而獅隊在第9局2出局後輪到第1棒「小黑」邱智呈打擊，排在第2棒的陳傑憲坦言，自己很期待有第6打席機會，「我心裡一直幫小黑加油，沒有打過6支安打」；只不過邱智呈遭到三振，陳傑憲也說：「我相信他也很想上壘，只是運氣還不到。」

陳傑憲自認近期打擊狀況不算好，剛好下雨延賽，讓他有機會調整，「棒球是團體運動，我打5支但是輸球的話也沒意義，今天我也只有1分打點，如果壘上有人打安打，我覺得才有價值。」

談到今天前4局球隊攻勢未能有效串連，陳傑憲認為，得點圈打擊表現不佳的狀況，教練都有積極協助選手，「今天我們機會也很多，只是打不出來，在關鍵一局有攻勢，希望大家記住好的感覺。」

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陳傑憲 邱智呈 統一獅 中職

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