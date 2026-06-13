中職／陳傑憲單場狂掃5安率獅贏球 龍隊上半季封王降至M6

統一獅隊今天在天母棒球場對戰味全龍隊，雙方前7局形成投手戰，然而獅隊在8局上攻破龍隊牛棚，單局灌進5分，全場共掃出15支安打，陳傑憲狂敲5安寫生涯新高，終場獅隊以6：1擊敗龍隊，終止2連敗；龍隊全場僅敲3安吞敗仗，但靠著同日富邦悍將隊輸球，上半季魔術數字降至M6。

龍隊在3局下由保送開啟攻勢，靠短打推進上二壘後，郭天信敲出右外野三壘打，助龍隊先馳得點。4局上獅隊也展開反攻，陳重羽二壘打，接著陳聖平擊出二壘滾地球，因二壘手李凱威發生失誤，陳重羽跑回追平分，龍隊先發投手魔神龍也中斷對戰獅隊跨季連17局數無失分。

雙方前7局打完還維持1：1平手，龍隊先發投手魔神龍主投7局失1分（非責失）退場。8局上由陳冠偉登板，戰況風雲變色，獅隊朱迦恩選到保送上壘，推進上得點圈後，潘傑楷再敲安打，一、三壘有人時，陳聖平安打敲回超前分，2出局後邱智呈三壘打再添2分。

龍隊接著換上呂偉晟登板，仍沒能止血，陳傑憲揮出安打再添1分，林泓弦獲得保送上壘，蘇智傑安打還持續送回分數，獅隊攻下5分大局打下勝利。

陳傑憲今天擔任獅隊先發第2棒、左外野手，單場5打數敲出5安打，寫下生涯單場新高，7局上也敲回1分打點，獲選單場MVP。

獅隊先發投手喬登今天先發6局，只被擊出2支安打，送出3次保送，送出7次三振，失1分，無關勝敗，之後邱浩鈞、高塩將樹、鍾允華各投1局，幾乎沒再給對手機會，邱浩鈞收下勝投。

龍隊魔神龍先發7局，用103球，被敲9支安打，有2次保送，送出4次三振，失1分非自責分，無關勝敗。陳冠偉僅投0.2局失4分吞敗。

陳傑憲單場5支5。圖／統一獅提供