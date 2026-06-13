中職／黃子鵬簽了大約卻總是說「我還可以」 洪總：這種選手很少見

台鋼雄鷹隊季外的重金補強，現在看來是賺翻的一方，黃子鵬今天面對富邦悍將隊以93球演出9局0失分，締造「瘋狗級完封」。簽了大約後，依然不斷求進步、不喊累，總教練洪一中也讚：「這種選手這個很少！」

黃子鵬前一勝已是5月2日，接下來3場登板全數都投7局以上、責失2分以下，但都拿不到勝投，讓洪一中曾在賽後說出：「我跟球員說，你們真的有點對不起黃子鵬。」

雄鷹今天收起對黃子鵬的虧欠，全場14支安打攻下9分，面對悍將洋投魔力藍，在他2.2局投球任內攻下6分，給予黃子鵬火力支援，而他也好好回應隊友火力，完成9局投球，僅被敲2安打、無失分，成為聯盟本季完封第一人。

談到黃子鵬的表現，洪一中說，他每次出場，都帶給球隊安心、安定的感覺，「尤其是控球和續航力，他上去就讓牛棚比較輕鬆，我開玩笑說今天牛棚放假一天。」

洪一中透露，黃子鵬在訓練上對自己要求很高，「看他練球很常在思考，很多人進牛棚都是蠻力一直丟，投完就休息，但看他一直在思考，他心裡在想什麼我們是不曉得，但我們在外面觀察，他是不斷在求進步的選手。」

黃子鵬季外以5年6600萬元合約轉戰雄鷹，至今天投完，10場先發合計70.2局，平均每場投7局以上，吃局數能力驚人。洪一中也說：「這種選手真的很少，簽了大約，但每次問要不要休息，都說我還可以，積極為球隊貢獻的選手真的很少見，前幾場火力支援比較停滯，也沒聽過他講過一句不悅、不高興的話，還滿佩服這位選手。」

當媒體提起今天野手不用說對不起了，黃子鵬連忙說：「這有什麼好對不起」，更將這場好投歸功隊友，「野手真的很辛苦，很感謝他們在前面（就打下分數）， 又是面對魔力藍，真的很替他們開心，前面就可以打下來真的很不簡單。」雄鷹昨天還在澄清湖棒球場出賽，且碰到因雨延後開打，完賽已近11點，而黃子鵬為今天的先發已提前一天北上，隊友則在今天搭乘高鐵上來台北。

知道隊友的辛苦，黃子鵬說自己也希望能多吃一點局數，讓他們得到緩衝，「說真的，今天關鍵是隊友，也很感謝老天，運氣在我這邊，富邦有好幾顆都很扎實，應該都是安打，但都去找手套。」能在100球內完封對手，黃子鵬也指出，與分差較大應有關係，「大家多多少少知道要為明天準備，打者上來設定會和低比分不同，就是怎樣善用這樣的心態去投。」