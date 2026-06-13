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中職／一軍出發0輪休洋投剩3人 魔力藍2.2局遭雄鷹啄出本季最慘戰役

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍2.2局失6分（責失5分）退場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投魔力藍2.2局失6分（責失5分）退場。圖／富邦悍將隊提供

開季起一路待在先發輪值，富邦悍將隊魔力藍在今天遭遇本季最慘一戰，遭台鋼雄鷹隊2.2局KO退場，悍將終場以0：9慘敗；雄鷹先發投手黃子鵬一人吃完9局，讓悍將分數掛蛋全場，成為聯盟本季完封勝第一人。

魔力藍被敲7安打、失6分（責失5分），首局就被前兩位打者曾子祐、胡冠俞接連敲安，游擊手池恩齊的失誤先丟掉第1分，魔鷹高飛犧牲打再帶有1分打點，第二局高聖恩、曾子祐安打串連再下一城。

魔力藍第三局以保送吳念庭開啟第三波危機，郭阜林敲二壘打，王柏融適時安打先挹注2分入袋，劉時豪的安打攻下雄鷹第6分，悍將也在此時決定換投。

各隊開季一軍出發的洋投中，至今只有3人不曾透過「風火輪」降下二軍輪休，包括魔力藍、中信兄弟隊羅戈、樂天桃猿隊摩爾曼。魔力藍本季前10場先發，最少投5局、最多失5分（責失3分），此役局數、失分都寫下本季最慘紀錄。

黃子鵬前8局共用82球，僅被敲2安打，第9局續投演出三上三下，最終以93球締造「瘋狗級完封」，寫下黃子鵬生涯頭一遭，聯盟前一次則是去年4月17日統一獅隊布雷克。

2026世足賽

曾子祐 黃子鵬 郭阜林

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