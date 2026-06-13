中職／10166人！悍將聯名豬狗主題日都開紅盤 單季7場破萬逼近紀錄

玉山盃青棒錦標賽12日的賽程受到雨勢攪局，讓宜蘭縣今天面臨一日兩戰，上午以1：3不敵台南市落入敗部後，馬上接著與嘉義縣交手，除了有黃加翔敲出陽春砲，且靠著在比賽後段火力加溫，最終以9：3淘汰對手，保住續命機會。

2026-06-13 18:22