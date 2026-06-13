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中職／10166人！悍將聯名豬狗主題日都開紅盤 單季7場破萬逼近紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels賽前演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels賽前演出。圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場今天再度開出破萬票房，球團宣布10166人進場，本季在「新莊城堡」已累積7場破萬場次，直逼去年締造的8場紀錄。

新莊棒球場先前已有6場破萬賽事，分別是主場開幕戰（4/3）、兩場林哲瑄引退賽（4/5、4/6）、《Lu來Lu快樂》主題日（4/18、4/19）、以及5月16日，本周末與熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」舉辦聯名主題日，票房再度開出佳績。

「新莊城堡」過往單季破萬場次紀錄為去年8場（只計悍將主場），就連獅隊擔任主隊的比賽，也吃到「悍將紅利」，借用新莊棒球場8場，其中4場破萬全數都對悍將。

今年半季還沒打完，悍將已在新莊棒球場累積7場破萬，有望改寫單季紀錄。

新莊棒球場單季破萬場次

2026 7場（統計至2026/6/13）

2025 8場

2024 2場

2023 4場

2022 2場

2021 0場（疫情限制進場人數）

2020 0場（疫情限制進場人數）

2019 3場

2018 5場

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels賽前演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels賽前演出。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

中職 林哲瑄 棒球

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