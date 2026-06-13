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日職／宋家豪1局被敲3安加1保送 靠妨礙守備沒掉分

中央社／ 台北13日電
宋家豪回到一軍的第2場出賽，今天有神奇演出。聯合報系資料照
宋家豪回到一軍的第2場出賽，今天有神奇演出。聯合報系資料照

日本職棒東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪回到一軍的第2場出賽，今天有神奇演出，單局被敲3支安打另有1次四壞保送，但沒有掉分。

樂天金鷲今天對上廣島鯉魚隊，0比2落後進入第8局，宋家豪此時登板，他先順利製造飛球抓到第1個出局數，隨後卻被敲出安打加四壞保送；接著透過內野滾地球抓到第2個出局數，但再被擊出安打，面臨滿壘危機。

此時出現戲劇性轉折，廣島隊打者名原典彥將球擊向游擊方向，沒想到剛好打到準備往三壘奔跑的自家跑者，紀錄上雖是安打，但被球擊中的跑者因妨礙守備宣告出局，成為本局第3個出局數。

宋家豪總計投了23球，最快球速151公里，1局沒有失分，防禦率下降到2.08；最終樂天以0比2輸球。

2026世足賽

宋家豪 樂天金鷲 廣島

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