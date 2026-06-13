玉山盃／高一黃加翔扛第4棒開轟 宜蘭縣一日兩戰成功續命

玉山盃青棒錦標賽12日的賽程受到雨勢攪局，讓宜蘭縣今天面臨一日兩戰，上午以1：3不敵台南市落入敗部後，馬上接著與嘉義縣交手，除了有黃加翔敲出陽春砲，且靠著在比賽後段火力加溫，最終以9：3淘汰對手，保住續命機會。

宜蘭縣原訂昨天與台南市的交手，因雨延至今天上午開打，但因打擊沒能發揮而敗入敗部，馬上再戰嘉義縣。首局宜蘭縣由張宇翔敲出2分打點安打先馳得點，3局下則有黃加翔一棒陽春全壘打，先取得3：0領先。

但宜蘭縣在4局上接連保送後被攻占滿壘，被嘉義縣林英浩敲出清壘三壘打，嘉義縣將比數扳平。然而嘉義縣投手在5局下控球大失準，宜蘭縣靠4次保送攻下超前分，6局下再猛攻一輪打下5分大局，收下比賽勝利；嘉義縣同樣是單日2敗，上午以3：8不敵台中市，接著不敵宜蘭縣遭到淘汰。

撐過連續兩場高張力的交手，保住晉級生機，宜蘭縣總教練何昱德直言，孩子們有點累，也因為連續出賽，來不及吃飯，只有簡單的營養補充，第二場比賽表現算是ok。

宜蘭縣今天全場敲出11支安打、單場獲得8次四壞球保送，在比賽後段才拉開差距。第4棒黃加翔敲出全隊首轟，張宇翔則有單場3安猛打賞表現。

黃加翔僅高一就扛起球隊第4棒，且具有身材優勢，何昱德表示，球隊以長打者的培養方式來培養他，「不管結果如何，每次上場就讓他全力揮擊。」

黃加翔透露，自己在之前的比賽都是擔任第5棒，今天首次被排為第4棒。而第二打席就把球轟出左外野陽春全壘打，他說：「我能攻擊的球就出棒，不要等。」揮擊後看著球飛出大牆，他坦言，心裡雖然很興奮，但沒有表現出來。

繼上個月在王貞治盃敲出高中首轟，如今連兩個盃賽敲全壘打，展現重砲潛力，黃加翔透露，自己沒有特別目標要敲幾轟，「希望可以越打越好，一直保持這種狀態進入每個盃賽。」他也欣賞樂天桃猿隊強打林泓育的長打能力，「他的打擊power很好，關鍵時刻都可以幫助球隊。」