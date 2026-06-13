中職／ 江少慶二軍登板2局 林岳平安排下週回歸一軍

統一7-ELEVEn獅投手江少慶今天在二軍登板，總教練林岳平透露，若投完回饋沒有問題，下週就有機會上一軍，考量原因是，在二軍調整若只為了拉長局數「有點浪費」。

江少慶經歷傷勢、復健，在今年5月3日重返一軍先發，投3局被敲1支安打，投出4次三振，失掉1分非責失，然而後續的先發安排因肌肉神經發炎而喊停，直到6月7日才又開始在二軍出賽，投1局無失分。

江少慶今天面對台鋼雄鷹隊二軍，先發2局用26球，被敲3支安打，丟掉1分責失，另有2次三振沒有保送，林岳平在接受記者聯訪時表示，有看了他這2局的投球狀況，「還不錯。」

林岳平解釋，先前江少慶上一軍時已經調整到高強度，但遇到狀況，現在要重新建立投球量，回歸方式有2種，1是在二軍完全準備好再上一軍，2是在二軍調整並穿插一軍出賽，前者相對浪費，因此計畫下周就會拉上江少慶。

林岳平也透露，下週有安排4洋投登板的空間，但本土投手林詔恩仍會留在一軍，因此16日開始的5場比賽要如何安排林詔恩、江少慶登板？林岳平語帶保留說：「我們有計畫。」

林詔恩前一場先發4.2局失5分，被敲5支安打，另有3次四壞保送，林岳平坦言林詔恩目前最常遇到單局連續保送，若能減少發生，有投到第5、第6局的能力，「他的最佳狀態有一定球數，之後穩定度就沒那麼好。這點我們知道，但不能因此就把他換下來，要讓他度過不穩定的時光，這是球隊培養的方向。」