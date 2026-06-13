中職／ 「富邦金孫」已創生涯新高打席王念好獲固定出賽不再綁手綁腳

「富邦金孫」王念好今年賽季尚未過半，已經確定締造生涯單季新高打席，今年能獲得固定出賽，也讓他坦言較好調整，心態上比較不會綁手綁腳。

王念好過去單季最多打席為2024年158打席，前役4打席後，本季累積162打席，已經確定寫下生涯單季新高。

王念好表示，「之前都是斷斷續續在打，今年有比較多機會，也比較能知道自己狀況，比較好去調整，幾個打席沒有打好，就會再去檢視自己的問題。」前幾年有一場、沒一場，遇到表現不佳時，擔心著失去機會，王念好坦言：「當然會，上去會比較綁手綁腳，想法會比較多。」

總教練後藤光尊本季刻意餵這位2023年第一指名好手打席，不管表現好壞，持續將他留在打線中，王念好也說：「我是有感覺到，教練團那邊讓我多下去累積經驗。」

儘管獲得比以往更多的打席，王念好說：「一個打席、一個打席學會去做調整，不要打完一整場才去想說今天問題出在哪裡。有狀況出來時，就是跟自己說，先把下一個play、下一顆球做好，先不要去想之前發生的事，比完賽或下來休息再去想，不會在場上就要馬上解決。」

王念好本季至今仍在與打擊狀況拚搏，成績並不穩定，他也不諱言，打擊是件很難的事，因此告訴自己，「場下想好，上去就是照著場下想的去打，不要上去後還在想，球已經來了，沒有那麼多時間讓我去做反應，到了場上就是打就對了。」

此外，王念好生涯還不曾解鎖明星賽，目前在三壘票選排名第二，也符合亞冠賽中華隊資格，他也直言很想參與，不管是中華隊或明星隊都好，「如果打明星隊，想跟魔鷹同一隊，平常都是敵人身分去看，我想看他到底是怎麼打，在練習、在場上打擊的心態。」他笑曝，自己有在關心票選狀況，「我知道威晨第一，我是第二，剛開始投票時是第一。」

至於全壘打大賽，可能因張育成的退賽出現一個遞補資格，王念好對此連忙回絕，「呃，不用了！全壘打大賽就不用了，沒關係啦！打全壘打不是我最拿手的啊！我比較想玩投準啦！我只是中長型，沒到重砲型。」