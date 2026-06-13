玉山盃／王翾祈出手點似李振昌 飆速147公里全力拚旅外

玉山盃青棒賽新竹市今天敗部與嘉義市交手，新竹市側投王翾祈出手角度似李振昌，後援投2局無失分，飆速147公里；有國外球探關注，他也決定畢業先大學磨練拚旅外機會。

115年玉山盃青棒賽新竹市今天敗部與嘉義市交手，前4局打完新竹市隊0比2落後，新竹市隊5局下換上陣中側投手王翾祈登板後援，投2局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、無失分，新竹市隊比賽後半段沒能追回分數吞敗，王翾祈無關勝敗。

王翾祈之前打王貞治盃青棒賽時有被測到最快球速約146公里，今天再突破，電視轉播最快球速達147公里，王翾祈登板，讓本壘後方球探紛紛拿起測速槍。

被問起畢業之後的走向，王翾祈表示不會投入中職選秀，高三有投出成績，覺得好像有一點點機會可以旅外、想要拚看看，先到大學磨練一下，拚旅外機會。

王翾祈身高183公分，體重76公斤，他表示希望可以提升身體素質，增重到至少80公斤，有請教母隊具旅外資歷的教練林羿豪。王翾祈表示，林羿豪分享旅日時期看到，光是育成選手可以投破150公里的就一堆，想要旅外球速要再提升。

被問起目前的出手點，是否有型態相似的職棒球員，王翾祈表示，比較像是中職中信兄弟的李振昌，也會看李振昌的投球影片，但不會刻意學動作，還是以自己最舒服的方式投球。

王翾祈也提到，雖然本來就有投變速球，但還不夠犀利，希望可以把變速球練得更好，可以有更好的壓制效果，高中階段希望可以拚青棒國手資歷。