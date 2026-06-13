快訊

染HIV校車司機扮神棍…性侵多名女學生涉32罪 疫調人員機警發現「複雜傳染鏈」

陳光復頭重創仍住院…民進黨下周徵召澎湖縣長 妻吳淑瑾可望代夫出征

偷拍前男友風波後 又遭控嗜血「邀上節目、拍分手MV」炎亞綸內幕全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／張育成手肘狀況也得「問天」 光總：雨天狀況相對不好

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成。圖／富邦悍將提供
張育成。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊主砲張育成近期因手肘狀況出賽有限，總教練後藤光尊賽前提到，近期下雨較多，可能也有影響，關於他的出賽安排，每天賽前都會與本人及防護員討論。

張育成去年季末已因手肘骨刺問題在補賽周提前關機，評估後並未動刀、採取保守治療，今年幾乎卸下守備任務，近期更是連出賽都寥寥可數，今天同樣並未放進先發打線。

後藤對此表示，張育成的狀況每天都不太一樣，有好有壞，主要要看他自己感覺，也會與防護員討論來安排出賽，「可能最近下雨比較多，狀況相對不是那麼好。」

2026世足賽

中職 富邦悍將 張育成

延伸閱讀

MLB／道奇教頭更新大谷翔平傷情 明天出賽仍樂觀

中職／比打線復甦更重要的事 中信兄弟非常需要年輕土投竄起

中職／後藤光尊測試會砂礫裡找珍珠有經驗 「去年找到童堉誠喔！」

中職／生涯在台東首戰就是引退賽 陳鏞基920還和胡金龍「撞期」

相關新聞

玉山盃／蔡銘祐無四死球完封 嘉市放手一搏敗部搶勝

玉山盃青棒賽嘉義市隊今天靠著王牌投手蔡銘祐無四死球完封勝，助隊以2比0擊敗新竹市、敗部保住晉級生機；蔡銘祐表示，敗部每場...

中職／張育成手肘狀況也得「問天」 光總：雨天狀況相對不好

富邦悍將隊主砲張育成近期因手肘狀況出賽有限，總教練後藤光尊賽前提到，近期下雨較多，可能也有影響，關於他的出賽安排，每天賽前都會與本人及防護員討論。

中職／盜出上半季龍頭！活絡味全龍攻擊面 葉君璋：彼得森影響最大

味全龍隊今年打擊數據排在中華職棒中段班，盜壘次數卻遙遙領先，總教練葉君璋不諱言，這是球隊爭冠利器之一，攻擊統籌教練彼得森...

中職／後藤光尊測試會砂礫裡找珍珠有經驗「去年找到童堉誠喔！」

攸關中職選秀會門票的測試會，將在下周一登場，對於砂礫裡找珍珠，富邦悍將隊總教練後藤光尊有經驗，今天一聊到測試會，第一句話就是「我去年有找到童堉誠喔！」

【即時短評】職棒第七隊 華而不實的數字迷思？

日前台新新光金控股東會上，有股東提議進軍職棒。對此，台新新光金控董事長吳東亮並未完全排除可能性。消息一出也讓「職棒第七隊」成為輿論焦點。

日職／體重增加11公斤帶動球威 孫易磊：重訓成果開始出來了

孫易磊在ES CON FIELD面對橫濱DeNA的比賽中，以6局無失分的優異表現迎來一軍生涯首勝，並創下日本火腿隊史最年輕外籍投手勝投紀錄。體重增加11公斤的訓練成果顯著，展現出更強的壓制力與球速。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。