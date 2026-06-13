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中職／張育成手肘狀況也得「問天」 光總：雨天狀況相對不好
富邦悍將隊主砲張育成近期因手肘狀況出賽有限，總教練後藤光尊賽前提到，近期下雨較多，可能也有影響，關於他的出賽安排，每天賽前都會與本人及防護員討論。
張育成去年季末已因手肘骨刺問題在補賽周提前關機，評估後並未動刀、採取保守治療，今年幾乎卸下守備任務，近期更是連出賽都寥寥可數，今天同樣並未放進先發打線。
後藤對此表示，張育成的狀況每天都不太一樣，有好有壞，主要要看他自己感覺，也會與防護員討論來安排出賽，「可能最近下雨比較多，狀況相對不是那麼好。」
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