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玉山盃／蔡銘祐無四死球完封 嘉市放手一搏敗部搶勝

中央社／ 新北13日電
嘉義市隊靠著王牌投手蔡銘祐無四死球完封勝。圖／中央社提供
嘉義市隊靠著王牌投手蔡銘祐無四死球完封勝。圖／中央社提供

玉山盃青棒賽嘉義市隊今天靠著王牌投手蔡銘祐無四死球完封勝，助隊以2比0擊敗新竹市、敗部保住晉級生機；蔡銘祐表示，敗部每場賽事放手一搏，想辦法把球隊氣氛打起來。

115年玉山盃青棒賽嘉義市今天敗部與新竹市交手，嘉義市2局下施丞祐敲出三壘打，靠著高飛犧牲打先馳得點，3局下2人出局後，靠著保送、朱偉豪三壘打再添1分保險分。

嘉義市隊今天派出王牌投手蔡銘祐先發，總計用84球完投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，無失分，完封新竹市隊、幫助球隊搶下關鍵勝利。

蔡銘祐表示，過去沒有投過新竹市隊，今天的策略就是變化球與直球搭配，讓打者不要這麼好攻擊，剩下的就交給守備幫忙。

嘉義市隊今天單日兩戰，上午首戰不敵雲林縣隊、落入敗部，下午敗部與新竹市交手，蔡銘祐表示，落入敗部也不會是壓力，每場比賽放手一搏，想辦法幫助球隊把氣氛打起來。

蔡銘祐表示，知道自己還有很多不足，畢業沒有要投入中職選秀，將先到大學隊磨練，希望提升投球穩定度和身體素質。

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