中職／後藤光尊測試會砂礫裡找珍珠有經驗 「去年找到童堉誠喔！」

攸關中職選秀會門票的測試會，將在下周一登場，對於砂礫裡找珍珠，富邦悍將隊總教練後藤光尊有經驗，今天一聊到測試會，第一句話就是「我去年有找到童堉誠喔！」

測試會將於15日在新莊棒球場進行，今年共有85位選手通過資格審核，包括40位投手、7位捕手、21位內野手及17位外野手，本屆測試會採分隊實戰形式，考驗選手於實戰中的綜合能力。

後藤表示，今年也希望能透過測試會找到多幾個像童堉誠這樣的選手，「不管投手、野手都是。」聊到自己的選才標準，後藤透露，自己會特別注意「姿勢」，包括跑步姿勢、投球姿勢、撿球姿勢、揮棒姿勢，「與其看打出去的結果，會更專注在動作上。」

後藤指出，不管是哪項運動，以綜合能力來說，跑步姿勢漂亮的選手，整體也會比較好。他進一步指出，包括走路方式也是一樣，主要是因為身體的使用方式，近年也有越來越多日職球團找來田徑教練指導，去年二軍稻江基地也曾找來田徑教練協助，「雖然田徑和棒球的跑步方式不太一樣，但不好的習慣修正過來的話也會有幫助。」