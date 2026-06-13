【即時短評】職棒第七隊 華而不實的數字迷思？

日前台新新光金控股東會上，有股東提議進軍職棒。對此，台新新光金控董事長吳東亮並未完全排除可能性。消息一出也讓「職棒第七隊」成為輿論焦點。

從表面上看，中職近年票房成長、企業投資意願提高，現有六隊規模已遠勝過去低潮時期；若有大型金控願意投入職棒，對聯盟而言自然是一項利多。球隊增加意味著更多工作機會、更高的市場關注度，也可能帶來更豐富的賽事內容。因此，不少棒球界人士都對新球隊抱持樂觀其成的態度。

然而，職棒發展不能只看表面的熱鬧，更不能陷入「隊伍越多越進步」的數字迷思。任何職業運動的成敗，關鍵並非球隊數量，而是支撐職業聯盟運作的人才基礎、市場規模與產業結構是否健全；若忽略這些根本條件，一味追求隊伍擴張，最終恐怕只是華而不實的表面繁榮。

許多人喜歡拿日本職棒十二隊、韓國職棒十隊做為比較依據，認為台灣既然已有六隊，再增加一、兩隊也不成問題；但這樣的比較往往只看見結果，卻忽略背後龐大的基礎工程。以日本為例，從少棒、青少棒、高中甲子園、大學棒球、社會人球隊、獨立聯盟，到職棒完整的一軍、二軍甚至三軍體系，形成一套層層銜接的人才培育系統。每年投入棒球運動的人口、參與賽事的隊伍數量，以及企業投入資源的規模，都遠非台灣所能相比。

韓國職棒的規模雖不如日本，但其基層棒球、校園競賽及企業球隊體系同樣相當完整。換言之，日本與韓國能夠支撐十隊以上的職業聯盟，靠的是深厚的人才庫與產業基礎，而非市場想像。

反觀台灣，近年職棒景氣雖然回升，但基層棒球發展仍面臨許多結構性問題。少子化持續衝擊學生運動人口，許多學校球隊經費有限，教練與場地資源不足；大學棒球長期缺乏關注，業餘成棒球隊規模也遠不如日韓。職棒選秀人才來源本就有限，若再快速增加球隊數量，勢必稀釋職棒整體水準。

事實上，目前中職六隊的競爭已逐漸浮現人才不足的現象。球隊在投手養成上面臨困難，本土王牌投手數量有限、大量依賴「洋投軍備競賽」；許多年輕選手尚未成熟，選秀進入職棒不久即被迫承擔一軍重任。若未來再增加一至兩支球隊，結果恐怕不是職棒整體實力提升，反而導致平均戰力下降、比賽品質受影響，最終傷害的是球迷觀賽體驗。

這種情況猶如過去台灣高等教育的發展，當年政府為追求高等教育普及，大量設立大學；表面上大學生人數大幅增加，教育品質與學生程度卻江河日下。數量的擴張掩蓋不了競爭力的不足，最終反而造成學歷貶值與資源錯置。同理，職棒若只追求球隊數字成長，卻忽略人才培育與市場承載能力，同樣將重蹈覆轍。

台灣棒球需要的是更多願意長期投入基層棒球的企業，而非「職棒第七隊」。與其每年耗資數億元經營職業球隊錦上添花，不如投入基層訓練中心、贊助學生聯賽、協助地方球場改善設施，甚至建立企業社會人球隊。這些投資或許不像成立職棒隊那般吸睛、有鎂光燈，卻能為台灣棒球扎下更深的根基。

中職是否要有第七隊，或許未來仍值得追求；但在此之前，台灣更應該關心的是人才從何而來、產業如何永續？尤其重要的是「如何老老實實蓋好一座球場」。若根基不足，即使再多幾支球隊，也只是華而不實的數字迷思。