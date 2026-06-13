中職／盜出上半季龍頭！活絡味全龍攻擊面 葉君璋：彼得森影響最大

味全龍隊今年打擊數據排在中華職棒中段班，盜壘次數卻遙遙領先，總教練葉君璋不諱言，這是球隊爭冠利器之一，攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）帶來品質的全面提升，「他的影響最大。」

龍隊打到上半季尾聲位居龍頭，團隊打擊率2成46排名聯盟第3、上壘率3成11排第4、長打率0.339排第3；然而在速度戰上，已累積62次盜壘成功，遙遙領先第2名富邦悍將的40次。

「攻擊統籌教練」不是過去中職常見的職位，葉君璋今天接受中央社記者訪問時表示，休賽季討論到球隊欠缺的東西，有人推薦彼得森，他的資歷豐富，而且無論打擊、跑壘都能有所助益，「我們今年在『攻』的部分，他帶給球隊的影響最大。」

葉君璋坦言，球隊前幾年雖有達到目標，但也遇到停滯期，而彼得森的加入提升了整體的攻擊品質，過往可能覺得球員有些地方表現不夠細膩，但難以具象化描述，「他來了之後，就能把這些想要追求的東西，變得更實際，這是我們球隊比較欠缺的。」

品質從哪裡看出？龍隊去年整季100次盜壘成功，但有42次盜壘失敗，今年目前62次盜壘成功僅11次盜壘失敗，不少球員談到跑壘、盜壘時都會提到彼得森的名字，不過葉君璋強調，彼得森在打擊、戰術上也貢獻良多，「他在的時候，攻擊變得更活絡。」