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日職／體重增加11公斤帶動球威 孫易磊：重訓成果開始出來了
孫易磊日前在主場ES CON FIELD對橫濱DeNA之戰擔任本季初次先發，投出6局僅被敲2安、無失分，另飆8次三振的代表作，幫助日本火腿延續連勝氣勢，也拿下旅日第3年後的一軍生涯首勝。
孫易磊開賽就展現壓制力，以均速維持在150公里中段的速球，搭配銳利下墜的指叉球與變速球，讓DeNA打線難以掌握節奏。比賽中，他還飆出個人最快的158公里速球，展現身體與球威明顯進化。
孫易磊在去年5月被登錄為支配下球員後，一軍出賽9場，成績為0勝2敗、4中繼、1救援成功，兩度擔任先發都未能留下理想結果。進入本季前，他在春訓時體重比1年前增加11公斤，目前約93至94公斤。他表示，去年球季中持續進行重量訓練，如今成果逐漸反映在場上。
「去年球季中做的重量訓練成果開始出來了。沒有從開季一軍出發真的很不甘心，也因為這份不甘心，才讓我今天能抓住這場勝利。」孫易磊說。
21歲4個月的孫易磊也寫下日本火腿隊史外籍投手最年輕勝投紀錄，超越古林睿煬在2025年5月1日以24歲10個月拿下勝投的紀錄。
若以日職兩聯盟制後外籍投手來日首勝年少紀錄來看，孫易磊排名史上第4，前3名分別是1961年大每隊的迪薩（Dick DeSa）20歲3個月、2009年阪神的鄭凱文21歲1個月，以及2006年巨人的姜建銘21歲2個月。
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