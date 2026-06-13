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中職／宋柏翰連2球演變家務事 遭哥哥宋嘉翔拉弓沒預期場上也幼稚

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
宋柏翰敲出生涯首轟。圖／台鋼雄鷹提供 葉姵妤
宋柏翰敲出生涯首轟。圖／台鋼雄鷹提供 葉姵妤

台鋼雄鷹隊宋柏翰昨天1個打席連2顆球都上演家務事，1顆直擊應援舞台上的大嫂妹妹一粒，下1顆球吞下再見三振，遭哥哥宋嘉翔無情拉弓，宋柏翰坦言沒有預期到，「他私底下就是這麼屁，但我不知道他會上來還這樣。」

昨天雄鷹、猿隊之戰一路以0：0僵持，直到9局上才因雄鷹一壘手郭阜林的失誤釀成傷害，猿隊攻下1分超前，雄鷹9局下反撲在兩出局後換上代打宋柏翰，2好2壞後，第5球先打向界外送上應援舞台，反彈後打到啦啦隊Wing Stars成員一粒，第6球未出棒判決好球遭到三振，有趣畫面在於當時不僅主審做出拉弓動作，連哥哥宋嘉翔都皮皮地轉向弟弟拉弓，讓球迷看到都笑了。

對於直擊親戚的界外球，宋柏翰還原當下，「前一顆其實打出去當下沒有特別關注那邊的情形，是後來才知道。」被問到有沒有被罵，他笑說：「沒有被罵，又不是故意的，有關心一下狀況，她說沒事。」

至於遭哥哥拉弓，宋柏翰當下沒有任何反應，昨天賽後回去後，打開Threads都是這個拉弓影片，今天再聊到此事也是認為，「他想做就做，我不會怎樣。」他說現實兄弟姐妹之間的互動應該都是這樣。被問到兩人的相處是誰比較幼稚，他認為兩人差不多，但沒有預期到的是他會在場上幼稚。

被宋柏翰界外球反彈打到的一粒，在限動搞笑回應。
被宋柏翰界外球反彈打到的一粒，在限動搞笑回應。

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中職 郭阜林 宋嘉翔

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