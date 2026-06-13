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日職／林安可二軍再敲陽春砲 近4場出賽敲2轟
日職埼玉西武獅隊台灣野手林安可近期二軍出賽有不錯手感，今天敲出陽春砲，近4場出賽敲出2轟；西武隊團隊12支安打攻勢串聯，終場以7比3擊敗中日龍隊。
林安可持續在二軍出賽，今天西武隊與中日龍隊比賽，林安可先發打6棒、守左外野，2局敲出一壘方向滾地球出局。
西武隊3局下有攻勢，牧野翔矢、茶野篤政都敲出安打，外崎修汰選到四壞保送，中村剛也敲出滿貫砲，2人出局後林安可開轟，陽春砲幫助球隊多添保險分。
林安可5局下吞下三振，6局攻守交換時退場休息，今天總計3打數敲出1轟，貢獻1分打點，近4場二軍出賽敲出4支安打都是長打，包括2發全壘打、2支二壘打，賽後打擊率2成33。
西武隊4局、7局再各添1分，中日龍隊僅在5局上追回3分，比賽後半段沒能再添分數，中日龍隊吞敗。
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