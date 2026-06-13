玉山盃／南投縣左投張可晉高中第2場完封勝 轉速好展壓制力

玉山盃青棒賽南投縣左投張可晉今天7局好投，率隊3比0擊敗台北市敗部保住生機，為個人高中第2場完封勝；南投縣教練姚雨翔表示，張可晉球轉速好、能有不錯壓制效果。

115年玉山盃青棒賽南投縣隊今天敗部與台北市交手，南投縣隊左投張可晉總計用94球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、3次四死球保送，無失分，完封幫助球隊拿下關鍵勝利。

南投縣教練姚雨翔表示，張可晉預賽首戰時對高雄市控球沒有很好，這場比賽希望他能投多少算多少，今天投起來感覺很順，找回高一時的好感覺。

張可晉高一就入選縣市代表隊打玉山盃、未來性被期待，但高一下學期遇到撞牆期，他表示，當時一直找不到放球點，只能透過一直練、一直投，教練給建議慢慢找回感覺。

今天前3局都沒被敲出安打，但張可晉透露，教練從3局開始就一直跟他確認是否還可以續投，「我一直說我可以」，投到7局再有危機，教練提醒勇敢進攻好球帶、其他交給守備，張可晉投出高中生涯第2場完封勝。

張可晉還透露小插曲，在比賽之前遇到雲林縣隊的勞恩．曼格格，兩人國中曾一起打過南投縣代表隊，雲林昨天擊敗台北市，勞恩．曼格格也透露台北市的打者特性給張可晉參考。

高二的張可晉目前除了直球外，還有曲球、伸卡和變速球，最有自信的是曲球，他希望高中階段動作的協調和心態都可以更進步，面對大場面心臟可以更大顆一點、不要容易怯場。