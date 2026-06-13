玉山盃／李承翰7局上敲致勝安 台南市3：1勝宜蘭縣收二連勝

台南市隊今天在玉山盃青棒錦標賽對上宜蘭縣隊，帶著1：0的領先至6局下被扳平，但在7局上靠著第9棒李承翰揮出致勝安打建功，終場以3：1勝出，二連勝繼續在勝部挺進。

台南市首戰以4：3擊敗屏東縣隊，今天又歷經一場激戰，首局靠著陳鑫安的安打敲回1：0領先，高一的先發投手李佳叡則繳出3.2無失分的表現壓制對手。但台南市領先到第5局，後援登板的王牌投手吳杰叡因為保送和安打，讓宜蘭縣追平比數。

7局上台南市連續兩棒獲保送再展開攻勢，2出局後李承翰敲出安打送回超前分，開路先鋒張仲凱再補上安打追加保險分，再替球隊要回領先。吳杰叡也在第7局找回準心，連續解決3名打者關門，替台南市守下勝利。

台南市總教練田家銘指出，今天球隊的運氣比較沒有那麼好，「第一局很多打扎實的球，最後都打到對方的手套裡，所以打擊就沒辦法串聯。」加上3任投手合計投出6次四死球保送，也成為球隊今天陷入苦戰的原因，「但今天關鍵的守備有守下來，也是李承翰守的，捕手阻殺也不錯。」

高二的李承翰在7局上一棒建功，成為贏球功臣，田家銘指出，他升上高三後將是球隊設定的主力二壘手，也有機會能鎮守游擊防區。

李承翰在玉山盃首戰僅替補上場，今天則被排為先發第9棒、二壘手，他也讓自己隨時做好準備，對於7局上的關鍵打席，李承翰說：「因為2出局了，只要擊到球就有機會，雖然過程沒有那麼好，但教練也有說，這種盃賽，結果比較重要。」

李承翰自認是守優於攻的選手，「從國小開始，對守備就比較有自信。」而過去多是擔任游擊手，升上高中後多是擔任二壘手。

台南市先發投手李佳叡。圖／中華棒球協會提供