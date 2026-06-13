快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山盃／南投做情蒐擬策略敗部搶勝 全智賢2安1打點

中央社／ 新北13日電
全智賢。圖中央社提供
全智賢。圖中央社提供

玉山盃青棒賽南投縣隊今天敗部與台北市交手，全智賢2安1打點1盜壘，助隊以3比0搶勝、保住晉級生機，南投教練姚雨翔透露，球員養成情蒐對手的習慣，每天都會集合討論對策。

115年玉山盃青棒賽南投縣隊今天敗部與台北市交手沒有退路，1局上靠著觸身球保送、犧牲觸擊推進，全智賢安打送回第1分，黃皓宇三壘打添分，2人出局後胡品俞補上安打，替球隊多添1分保險分。

南投縣隊先發投手張可晉用94球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、3次四死球保送，無失分，完封幫助球隊拿下關鍵勝利。

南投縣教練姚雨翔表示，高三全智賢是球隊的中心棒次，只要可以上壘、安打，都可以帶動球隊士氣。全智賢今天在3局也敲安、盜上二壘，回壘時左手掌受傷，簡單包紮後留在場上比賽，姚雨翔表示，球員反映因為連日雨勢土有點流失、比較硬，回壘手掌磨破皮，傷勢會不會影響之後出賽，還要觀察一下。

姚雨翔表示，現在比賽都有轉播，網路上可以找到影片，球員養成做情蒐了解對手的習慣，每天球員集合完，都會由隊長帶頭討論、擬定策略。

姚雨翔具中職資歷，退役後到南投中興高中教球約2年半，他表示現在教高中球員跟自己高中時期的感覺不一樣了，要跟球員打成一片、了解球員想法，融入球員。

2026世足賽

全智賢 南投 玉山盃

延伸閱讀

玉山盃／楊騏嘉客座指導金門投手 蕭仲威收穫多

玉山盃／新北因雨裁勝 二刀流好手張乙安不參加選秀拚旅外

玉山盃／林彥凱3支三壘打助雲林勝 打擊廣角優勢拚中職選秀

玉山盃／洪嘉恩高強度測試意識自己不足 挑戰中職選秀考慮中

相關新聞

玉山盃／南投做情蒐擬策略敗部搶勝 全智賢2安1打點

玉山盃青棒賽南投縣隊今天敗部與台北市交手，全智賢2安1打點1盜壘，助隊以3比0搶勝、保住晉級生機，南投教練姚雨翔透露，球...

玉山盃／李承翰7局上敲致勝安 台南市3：1勝宜蘭縣收二連勝

台南市隊今天在玉山盃青棒錦標賽對上宜蘭縣隊，帶著1：0的領先至6局下被扳平，但在7局上靠著第9棒李承翰揮出致勝安打建功，終場以3：1勝出，二連勝繼續在勝部挺進。

玉山盃／林彥凱3支三壘打助雲林勝 打擊廣角優勢拚中職選秀

玉山盃青棒賽雲林縣林彥凱今天敲3支三壘打貢獻3打點，率隊以10比0、5局擊敗嘉義市隊。「工具人」林彥凱要挑戰中職選秀，總...

日職／古林睿煬重返一軍先發！ 明主場出戰中日隊

日職火腿隊明天將在主場對戰中日龍隊，將再推出台灣投手登板，由剛過26歲生日的古林睿煬迎接本季第2場先發出賽，對決中日隊39歲老將涌井秀章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。