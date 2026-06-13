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玉山盃／南投做情蒐擬策略敗部搶勝 全智賢2安1打點
玉山盃青棒賽南投縣隊今天敗部與台北市交手，全智賢2安1打點1盜壘，助隊以3比0搶勝、保住晉級生機，南投教練姚雨翔透露，球員養成情蒐對手的習慣，每天都會集合討論對策。
115年玉山盃青棒賽南投縣隊今天敗部與台北市交手沒有退路，1局上靠著觸身球保送、犧牲觸擊推進，全智賢安打送回第1分，黃皓宇三壘打添分，2人出局後胡品俞補上安打，替球隊多添1分保險分。
南投縣隊先發投手張可晉用94球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、3次四死球保送，無失分，完封幫助球隊拿下關鍵勝利。
南投縣教練姚雨翔表示，高三全智賢是球隊的中心棒次，只要可以上壘、安打，都可以帶動球隊士氣。全智賢今天在3局也敲安、盜上二壘，回壘時左手掌受傷，簡單包紮後留在場上比賽，姚雨翔表示，球員反映因為連日雨勢土有點流失、比較硬，回壘手掌磨破皮，傷勢會不會影響之後出賽，還要觀察一下。
姚雨翔表示，現在比賽都有轉播，網路上可以找到影片，球員養成做情蒐了解對手的習慣，每天球員集合完，都會由隊長帶頭討論、擬定策略。
姚雨翔具中職資歷，退役後到南投中興高中教球約2年半，他表示現在教高中球員跟自己高中時期的感覺不一樣了，要跟球員打成一片、了解球員想法，融入球員。
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