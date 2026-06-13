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日職／古林睿煬重返一軍先發！ 明主場出戰中日隊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
明天古林睿煬重回一軍先發，對戰中日隊力拚本季首勝。圖截自火腿官方X
明天古林睿煬重回一軍先發，對戰中日隊力拚本季首勝。圖截自火腿官方X

日職火腿隊明天將在主場對戰中日龍隊，將再推出台灣投手登板，由剛過26歲生日的古林睿煬迎接本季第2場先發出賽，對決中日隊39歲老將涌井秀章

火腿隊21歲台灣投手孫易磊11日在一軍繳出6局無失分的優質先發，送出7次三振，拿下生涯首勝，賽後火腿隊總教練新庄剛志就為古林睿煬的下一場先發埋下伏筆，認為孫易磊的好表現，「應該會讓古林受到激勵吧。」

而古林睿煬日前就已現身北海道隨火腿一軍練習，也在12日慶祝自己的26歲生日，過完生日後就將再次於一軍登板亮相，明天在Es Con Field先發出戰中日隊，是他本季第7場登板、第2場先發出賽。

古林睿煬今年開季前轉為牛棚出賽，本季前5場出賽都是後援，之後因球隊牛棚主力歸隊，古林睿煬到二軍重新調整回先發角色，並在5月2日回到一軍先發，對上歐力士主投4局失2分，送出6次三振，最快球速達154公里，無關勝敗，但投完後又被抹消一軍登錄。

經過超越一個月在二軍的調整，明天古林睿煬重回一軍先發，對戰中日隊力拚本季首勝。

2026世足賽

古林睿煬 日職 涌井秀章

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