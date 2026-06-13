玉山盃／林彥凱3支三壘打助雲林勝 打擊廣角優勢拚中職選秀

玉山盃青棒賽雲林縣林彥凱今天敲3支三壘打貢獻3打點，率隊以10比0、5局擊敗嘉義市隊。「工具人」林彥凱要挑戰中職選秀，總教練吳秉倫評價，打擊廣角全面，待力量增加變「完全型」。

115年玉山盃青棒賽雲林縣隊昨天首戰擊敗台北市，今天勝部與嘉義市交手打擊發揮，開路先鋒林彥凱2局上敲出帶有打點三壘打，4局上也敲出三壘打，靠著暴投跑回分數，5局球隊8比0領先時，敲出個人單場第3支三壘打，一棒2分幫助球隊達提前結束比賽門檻。

高三的林彥凱在今年初打完高中木棒聯賽就決定要挑戰選秀，他笑說，因為聽到同屆很多球員想要旅外發展，想著拚看看中職選秀、或許會有機會被選上。

雲林縣隊總教練吳秉倫表示，左打的林彥凱有腳程優勢，打擊型態黏，雖然不算是砲，但打擊廣角全面，如果等到打擊力道增加、爆發力再加上去，應該會成為不錯的打者。

林彥凱是吳秉倫從台北找到雲林打球的球員，吳秉倫表示，國中的林彥凱身材不算突出，就是當作投資，只要高中3年有長起來就算賺到，林彥凱現在還不算「完全型」，再培養1、2年，相信可以變得不一樣。

林彥凱可投可打，投球最快球速進步到140公里，外野3個位置都可以守，內野主要是守二壘，吳秉倫評估，如果要挑戰職棒看好往打者發展。

林彥凱是首次單場敲出3支三壘打，知道對方投手球速不快，把球帶進來一點進攻，高中3年長高約10公分，目前身高183公分，球隊休假日也會北上自費到訓練中心加強，喜歡工具人的角色、希望可以維持，也希望在高中畢業前可以拚青棒國手資歷。