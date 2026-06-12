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中職／一路僵持到第9局 桃猿1：0勝雄鷹終止4連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天在澄清湖棒球場的交手，成為今天中職唯一順利開打的賽事，比賽因雨延至晚間7點40分開打，兩隊也一路以0：0僵持到第9局，樂天靠2支內野安打加對手失誤攻下致勝分，打到晚間近11點才以1：0勝出，終止4連敗。

受到全台大雨影響，本周中職賽事一延再延，雄鷹和猿隊直到今天才迎接這禮拜的第一場比賽。雙方洋投後勁、摩爾曼都繳出6局無失分的優質先發表現，之後交由牛棚接手，記分板上依舊掛滿0，兩隊打線雖都有攻勢，但沒能換回分數。

雙方前8局打完仍是0：0平手，進入第9局時，比賽已近晚間10點半，面對雄鷹守護神林詩翔，猿隊總算成功攻破對手防線。

9局上劉子杰率先上場擊出內野安打，之後許賀捷上場代跑，成功盜上二壘，林詩翔接著連飆2K形成2出局，林子偉隨後揮出三壘方向滾地球，但一壘手郭阜林發生接球失誤，不僅沒能直接結束該半局，還讓二壘上的許賀捷一舉跑回本壘攻下致勝分，為比賽定調。

猿隊先發投手摩爾曼今天主投6局用104球，被擊出5支安打，有1次保送，送出5次三振，無關勝敗，但拿下此戰單場MVP。陳冠宇中繼1局，拿下本季3勝；台鋼雄鷹林詩翔後援1局，失1分非自責分，吞本季第3敗。

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