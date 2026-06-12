中職／看過2019年的劉致榮 林威助：打擊厲害、投球更厲害

旅美投手劉致榮受到反覆的傷勢影響，近2年都沒有在小聯盟出賽的紀錄，如今告別待了6年半的紅襪隊，下一步動向尚未明朗，富邦悍將隊執行副領隊林威助對他旅美前的表現仍印象深刻，「他的能力有目共睹。」

劉致榮從學生時期就是攻守俱佳的好手，升上大學後因為受傷休養，復健期間搭配訓練的強化，在2019年復出後，投打端都有爆炸性的成長，不僅長打能力提升，當年亞洲棒球錦標賽登板飆出158公里的速球，之後被紅襪隊網羅，以投手身份赴美發展。

林威助指出，自己還在擔任中信兄弟二軍總教練時，與大學隊伍打交流賽，當時就曾看過劉致榮這位選手，「看他以打者在場上的表現，覺得這個打者怎麼這麼厲害？一問才知道，他投球更厲害。」

林威助指出，看起來劉致榮滿有天份，「好像又能左右開弓，能投能打，他的能力有目共睹。」至於若劉致榮有機會參與中職選秀，悍將隊是否會列入考量？林威助表示：「先有確認再說。」