中職／台新新光金成第7隊？兄弟領隊彭政閔：樂觀其成

台新新光金評估加入中華職棒成為第7隊，中信兄弟領隊彭政閔經歷過台灣有8支職棒球隊的年代，對此樂觀其成，也認為現在球隊經營模式比起以往，已有大幅進步。

台新新光金今天舉行股東常會，會中有股東建議可透過經營職棒，增加整體績效，董事長吳東亮表示有評估過此事，但還需要時間進行中長期規劃，成本也需要好好計算。

今年接任兄弟領隊的彭政閔接受媒體聯訪時表示，對於新的球隊加入，都是樂觀其成，「整個環境越來越大，企業展現熱忱投入資源，球迷有好的觀賽品質，球員待遇也能變得更好」。

彭政閔在2001年擔任兄弟象球員時，中華職棒與台灣大聯盟各有4隊，隨後經歷2003年兩聯盟合併，對於如今第7隊有望出現，彭政閔表示：「現在環境、資源跟球員待遇都優於當時太多了，增加隊伍我想對整個環境是加分的。」

目前中職主場制度下，現有球場幾乎滿額，新球隊加入該以何為家，彭政閔認為，接下來屏東棒球場有望完工，新竹棒球場先前因整修導致沒有比賽，花東地區若解決交通問題也可以考慮，「南部球迷蠻喜歡看球，新竹過去也是蠻多球迷聚集的地方」。