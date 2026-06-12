中職／龍象戰等到最後一刻 因雨延至30日原場地補賽

旅美投手劉致榮受到反覆的傷勢影響，近2年都沒有在小聯盟出賽的紀錄，如今告別待了6年半的紅襪隊，下一步動向尚未明朗，富邦悍將隊執行副領隊林威助對他旅美前的表現仍印象深刻，「他的能力有目共睹。」

2026-06-12 20:16