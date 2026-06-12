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中職／龍象戰等到最後一刻 因雨延至30日原場地補賽
中華職棒今天在天母棒球場的中信兄弟與味全龍之戰，等到最後一刻宣布延賽，比賽改到6月30日在原場地進行補賽。
今天天母棒球場雨勢不斷，原訂6時35分開打的賽事，賽前雨勢一度轉小，兄弟領隊彭政閔、龍隊領隊丁仲緯與聯盟人員在場上商議，比賽先計畫延後至6時50分開賽。
然而在開球嘉賓開完球後，聯盟最終評估天候及場地狀況，宣告延賽，龍隊總教練葉君璋、兄弟總教練平野惠一在場中互相握手，球員也一一走上場，向已經進場的球迷致意。
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