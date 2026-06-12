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中職／張政禹連14盜斷在親弟手中 透露盜壘心態轉變

中央社／ 記者蘇志畬台北12日電
中華職棒味全龍隊張政禹（右）3局下半上一壘後發動盜壘失敗，在二壘被中信兄弟二壘手張士綸（左2）刺殺出局。中央社
中華職棒味全龍隊張政禹（右）3局下半上一壘後發動盜壘失敗，在二壘被中信兄弟二壘手張士綸（左2）刺殺出局。中央社

中華職棒味全龍隊野手張政禹的連續14次盜壘成功昨天中斷，且是斷在自己弟弟手中；張政禹一邊為沒能拉下郭天信感到可惜，另一邊也透露今年在上壘、盜壘心態的轉變。

張政禹昨天在第1局成功盜上二壘，締造連14次盜壘成功，位居龍隊隊史第4，排在郭天信連續24次、吳東融連續20次、大帝士（Bernardo Tatis）16次之後。

只不過，第3局張政禹再拚二壘，第一時間判盜壘成功，兄弟球團提出挑戰後重新檢視，發現張政禹手一度離開壘包，而兄弟二壘手張士綸的手套一直黏著張政禹身上，因此改判出局。

談到被弟弟張士綸中斷紀錄，張政禹說：「他表現很好，Follow Tag（持續接觸）做得很棒。」隨後也指出，張士綸目前在一軍表現沉穩，主要有賴兄弟江坤宇、岳東華等學長示範，還有教練們指導，「我對他的幫助沒那麼大」。

雖然沒能超越隊友郭天信有些可惜，張政禹也說：「其實也還差很遠，被抓到也不錯，接下來就比較敢跑」；他透露前面其實沒特別注意，到連續超過10次成功時，盜壘變得更加謹慎，「要有8、9成把握才敢跑」。

張政禹去年整季13次盜壘成功、10次盜壘失敗，今年上半季還沒打完已14次盜壘成功，僅1次失敗，原因來自攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）的一句話「依你的速度，不該是只有5成左右盜壘率的選手」。

彼得森舉美國職棒強打索托（Juan Soto）為例，雖然跑步速度不是最快，卻能靠判斷、技巧擁有高成功率；張政禹也表示，自己過去幾年的經驗累積，現在更能意識到在不同球數、壘位、投捕搭配情況下，自己該不該跑、怎麼跑。

「可以拿到那麼多盜壘，最主要還是要先上壘」，張政禹表示，今年自己在選球上更有耐心，相較去年更少出現「我怎麼會打這顆？」的遺憾，在數據上的呈現就是保送率9.09比去年更高，張政禹最後笑說：「個性上有差。把事情放慢你就會看得很清楚，因為你急了，其實很多反應時間就縮短了。」

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張政禹 郭天信 吳東融

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