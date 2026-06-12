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中職／林岳平樂見增至8隊 但「獅」只能是統一獅不能「新光獅」

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
統一獅隊總教練「大餅」林岳平。聯合報系資料照
統一獅隊總教練「大餅」林岳平。聯合報系資料照

中華職棒第7隊出現曙光？台新新光金董事長吳東亮今天在股東會上，面對小股東的喊話想要「台新新光獅」職棒隊，鬆口透露有討論過加入中職的事宜，對此統一獅隊總教練「大餅」林岳平樂見其成，但吉祥物若是要用「獅」，就還有待討論。

對於今天熱騰騰的第7隊話題，林岳平在今天賽前已看到新聞，對於有新球隊加入，仍抱持樂觀想法，並認為，以目前中職的環境，要增加至8隊都沒問題。

林岳平認為，目前聯盟體制已健全，「味全花了3年組起來、台鋼也花了3年組起來，（新球隊加入）有特殊的比賽、特殊選秀，還有特殊的洋將規定，已經成功了。台鋼目前也成功了，所以第7隊依循這樣的制度，相信3年也會成功。」

他指出，「成功」的定義為能夠和既有的各隊競爭，「最起碼在3年後的戰力，是可以跟各隊較勁的，對台灣的人才來說是好的方向，還是要有越多選手打棒球、越多球隊、越多財團加入，台灣才有更多選手可以打，也才會出現更多球星。」

餅總不諱言，新球隊的加入，一定會瓜分現有6隊的球迷，但能夠增加賽事的話題、對戰組合及比賽場次，「在經營層面，這對球團絕對會是一個極大的壓力，但我們在這環境裡面，當然是想要越多球隊、越多比賽，就會有越多球迷會看到更多選手，這是一線的教練想要看到的。」

然而台新新光金若是以「台新新光獅」的名稱進軍中職，餅總則要捍衛中職唯一元老球隊統一獅的吉祥物，「統一獅從職棒開創到現在37年，用的就是獅子，統一獅也是中職37年唯一沒有易主的球隊，可能要尊重一下這個吉祥物。」

林岳平指出，「獅子在他們（台新新光金）在企業有巨大意義，但統一獅的『獅』在棒球的意義也很重大，如果到時候認定這是有衝突性，就看行政層面怎麼認定。」

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統一獅 林岳平 中職

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