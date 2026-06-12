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中職／劉致榮遭釋出仍有旅外夢 葉君璋：別隊不要冒險

中央社／ 台北11日電
劉致榮告別紅襪。資料照
劉致榮告別紅襪。資料照

27歲旅美投手劉致榮遭波士頓紅襪隊釋出，目前仍以旅外優先，中華職棒味全龍隊總教練葉君璋認為，他若回到台灣發展空間會比較大，但也半開玩笑地說：「別隊最好不要冒險。」

劉致榮今天凌晨透過個人社群發文，感謝紅襪隊讓他圓了到美國打球的夢想，也坦言過去3年因為傷勢影響，艱難時刻獲得許多人的幫助，但自己仍會持續挑戰。

龍隊手握今年中職選秀第2順位，葉君璋今天接受媒體聯訪，談到對劉致榮的印象時指出，「他球很快。」

回憶起當年的交集，葉君璋透露，2019年龍隊重返中職時，曾主動聯繫劉致榮確認參加選秀的意願，隨後才得知他已決定挑戰旅外。葉君璋表示，劉致榮的運動能力非常出色，當年其實是以打者身分為主，為了出國發展才特別加強投球。

雖然劉致榮的經紀公司表明，仍以旅外為第一優先，但葉君璋從實務面評估，認為若要繼續留在美國，在有傷勢考量的情況下機會相對有限；反之，台灣的球團能給予他比較大的調整空間。

葉總直言，劉致榮若參加中職選秀絕對會被選中，差別只在第幾輪。不過隨後他也展現「葉氏幽默」笑說：「因為大家對他的傷勢狀況還是不太了解，別隊最好不要冒險，這個風險太大了。」

2026世足賽

劉致榮 葉君璋 美國

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