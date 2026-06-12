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中職／新莊悍將、獅隊比賽 因雨延至6月30日補賽

中央社／ 新北12日電
新莊棒球場因雨延賽。資料照
新莊棒球場因雨延賽。資料照

中職本週賽程因為雨勢影響，已有多場比賽延賽，今天原訂在新莊棒球場富邦悍將與統一7-ELEVEn獅隊比賽，也宣布延至30日補賽。

富邦悍將本週新莊棒球場主場賽事，9日與味全龍隊比賽因雨延賽，昨天起與統一7-ELEVEn獅隊2連戰，悍將昨以6比1搶勝，今天比賽原訂於晚間6時35分開打，但聯盟已發布公告，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至30日、原場地進行補賽。

獅隊明天起將作客天母棒球場與味全龍打2連戰，悍將則繼續留在主場新莊棒球場，迎戰對手台鋼雄鷹隊。

2026世足賽

中職 富邦悍將 味全龍

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