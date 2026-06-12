玉山盃／新北因雨裁勝 二刀流好手張乙安不參加選秀拚旅外

玉山盃青棒賽新北市隊今天靠著張乙安2安3打點，比賽因雨5局裁定新北9比0勝新竹市。張乙安拚旅外機會、不選秀，聽到U18同梯國手確定旅外消息雖心急，但好好表現自有機會。

115年玉山盃青棒賽新北市隊今天與新竹市隊交手，新北市隊2局下帕蘇拉．塔基斯利尼安率先敲出安打，1人出局後鄧羽翔三壘打先馳得點，靠著強迫取分戰術跑回第2分。

4局下新北市隊滿壘時張乙安敲出二壘打、一棒送回2分，拉大領先差距，再靠觸身球、滾地球跑回分數；5局下靠著保送、高邱聖紘安打添分，胡辰睿二壘打帶有打點，張乙安再敲出二壘打送回球隊第8分，黃世堯補上安打送回第9分。

比賽打到6局上1人出局後因雨暫停，雨勢沒有趨緩跡象，最終裁定新北市隊5局搶勝；楊曜丞先發投3局，被敲出2支安打，投出5次三振，無失分、拿下勝投。

張乙安單場2支安打都是二壘打，貢獻3分打點；張乙安是投打二刀好手，他表示大概年初打完高中木棒聯賽後就確定不投入今年中職選秀，要拚旅外機會，如果沒有確定合約，會先到成棒隊磨練。

張乙安目前投手最快球速可達約149公里，打擊方面力量也有增加，本屆木棒聯賽敲出5轟，王貞治盃青棒賽也有5轟；他表示，這段時間投手、打擊各方面都有加強。

張乙安去年有入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，同梯隊友大溪高中林珺希已確定與美職匹茲堡海盜隊簽約，也傳出賴謙凡有機會落腳紐約洋基隊，待正式公布。

張乙安表示，聽到同梯國家隊隊友陸續有好消息，當然會有點心急，想要快點確定，但現階段好好把比賽打完，有好的成績球探自然就會看到。