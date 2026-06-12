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玉山盃／楊騏嘉客座指導金門投手 蕭仲威收穫多

中央社／ 新北21日電
金門縣隊高二的蕭仲威。圖／中華民國棒球協會提供
金門縣隊高二的蕭仲威。圖／中華民國棒球協會提供

玉山盃青棒賽金門縣隊今天以2比23、4局不敵台北市隊，吞下2連敗淘汰；蕭仲威先發投1局失7分吞敗，打擊有1安1打點，他提到客座投手教練楊騏嘉在投球方面給很多建議、幫助大。

115年玉山盃青棒賽金門縣隊首戰不敵桃園，今天與台北市隊交手，1局下洪嘉恩靠著失誤上壘、盜上二壘，2人出局後獲得觸身球保送，蕭仲威適時安打送回1分，金門縣隊4局下再靠著觸身球保送、滾地球、安打，再拿1分。

台北市1局上攻下7分、2局攻下16分大局，4局打完，兩隊分數差距超過15分，達比賽提前結束門檻，台北市搶勝。

蕭仲威今天擔任先發投手，投球方面投1局被敲出5支安打，投出4次四壞保送，失掉7分責失分、承擔敗投。

高二的蕭仲威首次打玉山盃，感覺對手實力都很強，昨天首戰就要面對勁敵桃園市隊，教練團也鼓勵「開心打球，不要給自己壓力」，這次參賽給自己的目標就是敲出1支安打，今天看到球來就揮棒，很開心達成設定目標。

金門縣教練團中有職棒退役球員楊騏嘉擔任客座投手教練，蕭仲威表示，楊騏嘉加入教練團之後，給了很多建議，包括動作、出手點、出力的方式，調整過後改善很多，但他還是比較喜歡擔任打擊。

金門縣隊總教練黃國偉表示，是否報名參加玉山盃，其實思考了很久，最後促成參賽的原因，是因為玉山銀行和中華民國棒球協會去年底贈送球具到金門，也感謝玉山銀行和棒球對金門棒球運動的支持。

金門吞下2連敗被淘汰，黃國偉坦言，實際上只帶了11名球員來參賽，在戰力有限的狀況，又面對有投手隔場限制，每場比賽都有不小的壓力。

2026世足賽

金門 桃園

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