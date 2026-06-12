玉山盃／洪嘉恩高強度測試意識自己不足 挑戰中職選秀考慮中

玉山盃青棒賽金門縣隊2連敗被淘汰，總教練黃國偉透露，盼透過大賽測試洪嘉恩；洪嘉恩昨天對桃園先發吞敗但有投出三振，感受到實力差距很大，是否挑戰選秀有在考慮中。

115年玉山盃青棒賽金門縣隊昨天首戰不敵桃園，今天敗部以2比23輸給台北市，吞下2連敗被淘汰，洪嘉恩擔任打者，沒有安打，首局靠著失誤上壘、盜壘成功。總教練黃國偉坦言，是否報名玉山盃其實猶豫了很久，金門球員外流狀況嚴重，在戰力有限的狀況下參賽，投手調度困難、壓力也很大。

金門縣隊陣中王牌投手洪嘉恩身高184公分，去年底在黑豹旗青棒賽投出好表現，當時最快球速可達138公里，也率領金門隊史首度闖進黑豹旗16強，表現也吸引球探關注。

黃國偉表示，參加玉山盃的考量，也是希望透過更高強度的舞台，測試洪嘉恩的進步狀況。洪嘉恩昨天首戰擔任先發投手對桃園先發，前2局表現還可以，但3局續投狀況多，合計投2局失掉11分（9分責失分），有1次三振，球隊終場以0比21吞敗，洪嘉恩為敗投。

洪嘉恩自評昨天對桃園先發前兩局表現中規中矩，但投到3局開始有點沒力，遇到高強度的對手，「感受到落差很大很大，意識到自己的不足」，這樣的刺激也成為動力，促進自己進步；至於三振桃園市隊打者，洪嘉恩表示，是運氣好。

被問起畢業之後的規劃，洪嘉恩表示，投入中職選秀有在考量之內，只是看什麼時間點，教練團也有幫忙分析利弊，最後還是要自己做出決定。