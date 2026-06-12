中職／兄弟下半季主題日 首度與飛天小女警聯名、鬼滅之刃再登大巨蛋

中信兄弟球團今天公布2026年下半季主場主題日活動與售票資訊，帶來更多元、更具話題性的主題活動，由經典主題「涼水祭」打頭陣，還有首度與《飛天小女警》聯名的女孩日以及賽車主題日等，壓軸的企劃將再度與《鬼滅之刃》強強聯手，在台北大巨蛋展開《決戰無限城》。

中信兄弟下半季主題活動，7月4日至5日由「涼水祭—Bro's Water Park」在台中洲際棒球場揭開序幕，屆時「洲際海水浴場」將限時開張，現場規劃多種玩水設施，並邀請專業DJ帶來夏日音浪演出。

球團特別提醒，本活動購票時請留意乾溼區域，濕區為內野下層C-K區，乾區則為內野本後A-B區、內野上層以及外野全區，因內野本後共用出入口仍有水花噴濺之可能，敬請球迷朋友依個人需求選擇適合的觀賽位置。

緊接著登場的是7月25日、26日「AAPE X BROTHERS｜TAICHUNG BROS CITY」，洲際棒球場將化身為虛擬街頭城市，結合噴漆塗鴉、滑板等潮流街頭元素，讓球迷們沉浸在時尚之都中。

8月15日、16日由「飛天小女警 x Brothers 女孩日｜守護你的星」接棒，與卡通頻道經典IP攜手，期待每位女孩都能在這段充滿勇氣與力量的旅程中找到專屬光芒。

8月29日、30日則舉辦「賽車主題日｜Let‘s Race！洲際大獎賽」，球場將化身熱血賽道，邀請球迷與外野「三跑車」一同衝刺、挑戰極限。

9月份洲際主場的最終章為「Ya Haw! Eddy牛仔歷險記」，9月5日至6日由超人氣IP「Eddy Baby」化身帥氣牛仔，與好侍咖哩攜手，邀請象迷帶著小象前來展開全新冒險。

今年下半季的壓軸終極企劃「中信兄弟 X 鬼滅之刃｜決戰無限城」，則將熱血沸騰的無限城戰場全面複製移師至台北大巨蛋，9月18日至20日共進行3場賽事，鬼殺隊全員集結並延續兄弟們在球場上絕境反擊的精神，大巨蛋場次的相關售票資訊將另行公告。

2026下半季臺中洲際棒球場主場賽事門票將採取階段性優先購票，首波開放2026洲際季票會員於6月16日（二）12:30起優先購票，同日19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員購買。

第二波於6月17日（三）12:30起開放象悠遊卡會員優先購買，同日19:00開放中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。最終於6月18日（四）12:30起在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及全台「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟球團為保障優先購票權益，請球迷務必提前完成售票網會員申請並通過手機簡訊與電子郵件認證。購票時請勿同時以多個裝置登入同一帳號，並建議以「單場次單區域」進行結帳，避免多次跳出及重新整理頁面而遭系統登出。線上預售使用「運動幣」之辦法請依照各通路規定辦理，詳細售票辦法、各票券使用方法、退換票辦法請參閱中信兄弟官網。

中信兄弟隊涼水祭票價。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊主場票價表。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊與飛天小女警聯名主題日票價。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊購票順序。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洲際主場賽事票價。圖／中信兄弟隊提供