日職／一軍首勝放下忐忑不安心情 孫易磊紀念球要送爸媽

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊昨天先發拿下一軍首勝；他透露，一路走來曾忐忑不安，曾懷疑是否有辦法在一軍先發，拿下首勝心情稍微放鬆，也要將首勝球送給爸媽。

孫易磊昨天本季一軍首場先發對橫濱DeNA隊，總計用95球投6局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、1次四壞保送，無失分，率隊以3比0搶勝，也拿下日職一軍生涯首勝。

孫易磊在經紀公司訪問影片坦言，一直有忐忑不安的感覺，有時候會想自己有沒有辦法在一軍先發、有點不安，終於拿下一軍首勝，也比較放鬆一點。

談起昨天先發狀況，孫易磊自評直球、變速球狀況很好，指叉球若可以投得更好，或許可以再投得輕鬆一點，不會花這麼多用球數，做得好的地方是，有需要三振的時候都有投出來。

孫易磊表示，去年父親節有特別準備一個手套，但當時沒有表現好、沒有上到一軍，今年母親節也有準備鞋子，但也沒有機會上到一軍，對爸媽覺得很抱歉，一軍首勝球希望送給爸媽。

從2023年展開旅日生涯，到昨天終於拿下一軍首勝，孫易磊從一開始什麼都不懂，一個賽季都沒辦法完整丟完，球季中需要休息、手不太舒服、不太會日文等各種狀況，到越來越好，做了很多努力，但去年兩次先發都沒發揮，今年開季也沒有從一軍先發，把不甘心化成力量，昨天先發表現一吐怨氣。

孫易磊感謝球迷的支持，在距離台灣這麼遠的北海道，還是可以看到很多台灣人，聽到很多人用中文叫他、跟他打招呼，帶著一定要讓台灣球迷值回票價的心情投球，「希望大家喜歡這場球的過程和結果。」