中職／美技守備又浴血跑壘 郭天信撲回再見分不想加班

中華職棒味全龍隊外野手郭天信今天成為隱形MVP，9局上美技接殺導致手指流血，9局下浴血跑回再見分，他在賽後坦言關鍵跑壘沒看指導教練，「想說不要加班。」

龍隊今天以4比3逆轉擊敗中信兄弟隊，9局上面對1分落後，郭天信在中外野撒開「天網」，飛撲接殺王政順敲出的強勁飛球，沒收可能長打；9局下郭天信又敲出二壘安打製造二、三壘有人，為朱育賢敲出再見安打逆轉戰局寫下完美鋪墊。

賽後郭天信球褲上滿滿血漬，他在接受媒體聯訪時表示，守備時因為落地摩擦導致小指出現血泡，沒想到戳破開始一直流血，想辦法包紮止血後繼續打擊，「盡自己最大能力去幫助投手、幫助球隊。」

而朱育賢敲出安打後，郭天信從二壘衝回本壘差點被觸殺，但靠技巧閃過捕手手套，他坦言自己當下沒有注意三壘指導教練是否開綠燈，因為只想著不要延長賽，「雖然我相信自己的判斷，結果是好的，但還是要注意一下教練才對。」