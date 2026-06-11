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日職／孫易磊奪首勝受訪緊張「日文都忘了」 新庄：古林會受激勵吧！
效力於日職火腿隊的21歲台灣投手孫易磊，本季初登板對橫濱隊繳出6局無失分的好投，送出8次三振，在旅日第3年、生涯第3場先發拿下生涯首勝，賽後首度登上英雄訪問台，他笑稱有點緊張，自己會的日文都忘了。
孫易磊今天以出色表現封鎖橫濱打線，開賽起連續解決12名打者，主投6局只被敲出2支安打，另投出1次四壞球保送，送出8次三振，根據日本媒體報導，此戰最快球速投到158公里，也寫下他的生涯最速。
針對球速的提升，孫易磊指出，自己從去年球季開始就進行重量訓練，體重也比去年增加了11公斤，成果終於有展現出來。
賽後登上英雄訪問台，孫易磊表示，今天自己就是把球丟進好球帶，讓打者去攻擊，「今天自己直球的感覺比在二軍時好很多，直球也是今天狀況最好的球，所以丟了很多顆。」
儘管他投完6局時雙方仍是0：0平手，但火腿隊在6局下攻下2分，讓孫易磊取得勝投資格，他也說：「在丟完第6局時，就覺得我們下半局會得分，當分數回來之後，就覺得非常地放鬆。」
首次在主場站上英雄訪問台，孫易磊透露自己有點緊張，「我會講的日文都忘記了，所以都講中文。」但最後他也用日文向現場的球迷問候，並感謝大家的支持。
孫易磊以好投拿下日職生涯首勝，火腿總教練新庄剛志賽後也說：「這樣一來，古林（睿煬）應該也會受到激勵吧。」古林睿煬今年開季被調往一軍牛棚，轉回先發後僅在5月2日登板1場，先發4局失2分，無關勝敗，之後就沒在一軍出賽。
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