中職／後藤光尊點出阿部雄大課題 也希望全隊管理好身體拚贏球

林澤彬兩支關鍵安打攻下3分，先發投手阿部雄大投6局無失分，富邦悍將隊今天在新莊主場以6：1擊敗敗統一獅隊，上半季排名重返第2，總教練後藤光尊說：「接下來比賽一場一場拿下來。」

阿部用101球完成6局任務，被揮出3支安打，出現3次四死球，優質表現奪下本季第3勝，戰績3勝1敗、防禦率3.07。

阿部前一戰對台鋼雄鷹隊先發4局失8分，吞下中職生涯首敗，後藤表示，他有好好反省上次投球內容，今天運用在配球，比賽前半段控球不好是要修正的課題。

林澤彬擔任先發6棒、二壘手，4局下關鍵安打攻下兩分打點，7局下安打再下一城，後藤說：「林澤彬最近狀況很好，希望他盡可能維持，持續貢獻球隊。」

悍將目前26勝21敗和雄鷹隊（26勝1和21敗）並列第2，落後味全龍隊6場勝差，悍將上半季還有11場比賽，後藤表示，接下來賽程吃緊，希望球員管理好身體，好好贏下比賽。