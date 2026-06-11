中職／朱育賢生涯第8支再見安 味全龍上半季封王M7

味全龍隊本周首場順利開打的賽事，今天在天母主場迎戰中信兄弟，7局上被攻進3分遭逆轉，但龍隊仍展現本季的超強韌性，9局下靠著朱育賢揮出個人生涯第8支再見安打，終場以4：3贏球，上半季封王魔術數字降至M7。

龍隊今天在首局靠著張政禹安打、劉基鴻二壘打先馳得點，前6局打完仍維持1：0領先。兄弟先發洋投菲力士今天主投6局僅失1分，繳出本季轉隊後的首場優質先發，仍無緣本季首勝。

龍隊先發投手蔣銲投到7局上連送3名打者上壘，留下滿壘局面退場，接替的李超沒能成功拆彈，被王政順、許庭綸連敲安打，兄弟打下3分超前比數。龍隊打線則是在下半局靠3支連續安打獲得滿壘的機會，張政禹擊出滾地球送回1分，龍隊將比數追成2：3。

9局下兄弟推「小黑」吳俊偉登板，龍隊攻勢再起，張祐嘉率先上場敲內野安打，郭天信再揮出二壘打，二、三壘有人時，朱育賢擊出中外野安打，張祐嘉先跑回追平分，郭天信回到本壘也被判定安全回壘，中信兄弟提出挑戰後仍維持原判，成為此戰致勝分。

朱育賢用再見安打終結比賽，是他生涯第8支再見安打，單場5支3，打下2分打點，本季第5度獲選單場MVP。