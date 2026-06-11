中職／林澤彬是悍將滿壘打擊率最高 賽後開心和3歲女兒跳舞

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以6：1擊敗統一獅隊，林澤彬揮出兩支關鍵安打，攻下3分打點，賽後獲選單場MVP，也是新莊主場初體驗，站上頒獎台和女兒一起跳舞，笑得相當開心。

林澤彬本來就是全隊滿壘打擊率最高的球員，4局下童堉誠、王念好連續安打，范國宸獲保送形成滿壘，他從獅隊先發投手林詔恩的手中揮出兩分打點安打，成為致勝一擊；7局下王念好獲保送、范國宸安打攻占一、二壘，林澤彬又揮出安打攻下第3分打點，成為悍將贏球大功臣。

他說：「前面隊友先上壘，才有機會把他們送回來，滿壘打擊的想法也很簡單，只要高飛犧牲打就可送回隊友，對林詔恩的策略是好球就打。」

林澤彬表示，平常都靠教練幫忙，打一顆調整一顆，用心調整狀況；在主場拿到MVP也沒什麼感覺，今天的天氣不太好，覺得有點累。

林澤彬難得和3歲半的女兒一起跳舞，笑說老婆和女兒剛好有機會來新莊看球，希望以後跳愈多次愈好，這樣代表球隊贏愈多，「女兒平常很會跳舞，不知剛剛為何那麼害羞，應是嚇到了。」