快訊

桃園毒駕竄逃撞死2路人 張善政重話：一定究責到底

「專利背後靈」殺進AI鏈…台積、大立光接連捲入 全球智財攻防升溫

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林澤彬是悍將滿壘打擊率最高 賽後開心和3歲女兒跳舞

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
林澤彬（後排中）獲選單場MVP，也是新莊主場初體驗，站上頒獎台露出開心笑容。圖／富邦悍將隊提供
林澤彬（後排中）獲選單場MVP，也是新莊主場初體驗，站上頒獎台露出開心笑容。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以6：1擊敗統一獅隊，林澤彬揮出兩支關鍵安打，攻下3分打點，賽後獲選單場MVP，也是新莊主場初體驗，站上頒獎台和女兒一起跳舞，笑得相當開心。

林澤彬本來就是全隊滿壘打擊率最高的球員，4局下童堉誠、王念好連續安打，范國宸獲保送形成滿壘，他從獅隊先發投手林詔恩的手中揮出兩分打點安打，成為致勝一擊；7局下王念好獲保送、范國宸安打攻占一、二壘，林澤彬又揮出安打攻下第3分打點，成為悍將贏球大功臣。

他說：「前面隊友先上壘，才有機會把他們送回來，滿壘打擊的想法也很簡單，只要高飛犧牲打就可送回隊友，對林詔恩的策略是好球就打。」

林澤彬表示，平常都靠教練幫忙，打一顆調整一顆，用心調整狀況；在主場拿到MVP也沒什麼感覺，今天的天氣不太好，覺得有點累。

林澤彬難得和3歲半的女兒一起跳舞，笑說老婆和女兒剛好有機會來新莊看球，希望以後跳愈多次愈好，這樣代表球隊贏愈多，「女兒平常很會跳舞，不知剛剛為何那麼害羞，應是嚇到了。」

2026世足賽

林澤彬 中職 范國宸

延伸閱讀

MLB／現役安打王弗里曼2500安達陣 官網：邁向3千鞏固名人堂地位

MLB／兩隊11轟29分超狂煙火秀！釀酒人血戰4小時勝運動家

MLB／鄧愷威對戰天使大失血僅投4局 失7分平生涯單場最多

MLB／史肯斯退場後道奇單局開魯閣大勝 大谷翔平敲長打2打點

相關新聞

日職／孫易磊生涯首場優質先發！ 6局無失分飆8K獲勝投資格

日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊本季初登一軍，今天在主場迎接本季首場先發登板，在日職交流戰面對橫濱隊，繳出一軍生涯首場優質先發，主投6局無失分，飆出8次三振，靠著火腿打線在6局下攻進2分，有望拿下生涯首勝。

中職／朱育賢生涯第8支再見安 味全龍上半季封王M7

味全龍隊本周首場順利開打的賽事，今天在天母主場迎戰中信兄弟，7局上被攻進3分遭逆轉，但龍隊仍展現本季的超強韌性，9局下靠著朱育賢揮出個人生涯第8支再見安打，終場以4：3贏球，上半季封王魔術數字降至M7。

日職／孫易磊奪首勝受訪緊張「日文都忘了」 新庄：古林會受激勵吧！

效力於日職火腿隊的21歲台灣投手孫易磊，本季初登板對橫濱隊繳出6局無失分的好投，送出8次三振，在旅日第3年、生涯第3場先發拿下生涯首勝，賽後首度登上英雄訪問台，他笑稱有點緊張，自己會的日文都忘了。

中職／後藤光尊點出阿部雄大課題 也希望全隊管理好身體拚贏球

林澤彬兩支關鍵安打攻下3分，先發投手阿部雄大投6局無失分，富邦悍將隊今天在新莊主場以6：1擊敗敗統一獅隊，上半季排名重返第2，總教練後藤光尊說：「接下來比賽一場一場拿下來。」

中職／林澤彬是悍將滿壘打擊率最高 賽後開心和3歲女兒跳舞

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以6：1擊敗統一獅隊，林澤彬揮出兩支關鍵安打，攻下3分打點，賽後獲選單場MVP，也是新莊主場初體驗，站上頒獎台和女兒一起跳舞，笑得相當開心。

日職／孫易磊奪首勝太緊張 登英雄訪問日文都忘光

日本職棒火腿隊主場今天賽後響起台灣歌手伍佰的招牌歌曲「衝衝衝」，奪得生涯首勝的21歲台灣投手孫易磊站上英雄訪問舞台，只不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。