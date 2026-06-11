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日職／孫易磊生涯首勝後繼續先發！ 教頭讚「比去年成熟了7歲左右」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊今天贏得勝投。 北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供
孫易磊今天贏得勝投。 北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供

日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊，本季初先發對戰橫濱隊繳出6局無失分的優質好投，最終火腿隊以3：0完封對手拿下7連勝，孫易磊也在旅日第3年收下一軍生涯首勝，賽後火腿隊總教練新庄剛志大讚，「他比去年成熟了7歲左右。」

孫易磊本季初登板就投出精彩表現，開賽起連續解決12名打者，合計投6局用95球，僅被擊出2支安打，送出8次三振，最快球速飆到158公里。

新庄剛志對孫易磊的表現給予高度肯定，「最令人驚豔的是，他只有投出1次四壞球，感覺和去年的孫君相比，成熟了7歲左右，不論是投手丘上的掌控能力還是應對方式，都完全不同。」

新庄剛志認為，孫易磊除了球速以外，整個身體狀態都變得不一樣了，「我認為那樣的球速，是他每天持續努力、邊思考邊鍛鍊身體所累積出來的成果，看得出來他真的下了很多工夫。」

孫易磊在本季初先發就率隊贏球，個人生涯首勝入袋，新庄剛志肯定地表示，當然會讓他繼續先發，這件事已經決定好了。

2026世足賽

孫易磊 日職 新庄剛志

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