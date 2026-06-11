中職／林澤彬2安3打點首獲主場MVP 悍將上半季排名重返第2

中職上半季賽事休兵3天後，富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，林澤彬第4局關鍵安打成為致勝一擊，全場2安3打點，日本投手阿部雄大先發6局無失分，終場以6：1獲勝，上半季排名重返第2。

兩隊打完前3局都未得分，悍將4局下展開首波攻勢，童堉誠、王念好連續安打，范國宸獲保送形成滿壘，1出局後林澤彬關鍵安打攻下兩分打點，董子恩追加安打再下一城，取得3分領先。

悍將5局下2出局後攻勢再起，童堉誠、王念好連獲保送，獅隊先發投手林詔恩投4.2局退場；李其峰接手後，又保送范國宸形成滿壘，再被王苡丞揮出兩分打點安打，悍將拉大到5：0領先，這5分責任全記在林詔恩身上。

獅隊一直無法破蛋，悍將7局下第3波攻勢，王念好獲保送、范國宸安打攻占一、二壘，林澤彬適時安打攻下個人第3分打點，獅隊直到9局下才扳回一城，無力挽回戰局；林澤彬生涯8年第2次獲選單場MVP，上次是2022年9月30日在台南對獅隊，今天首次在新莊主場站上頒獎台。

阿部用101球完成6局任務，被揮出3支安打，出現3次四死球，優質表現奪下本季第3勝，戰績3勝1敗、防禦率3.07。

悍將上半季已和獅隊交手11場，以8勝3敗大幅領先，勝率7成27高出對戰其餘4隊；獅隊今天輸球後，上半季戰績掉到24勝1和25敗，勝率又低於5成，排名仍是第4，悍將26勝21敗和台鋼雄鷹隊（26勝1和21敗）並列第2，味全龍隊穩居領先地位。

富邦悍將隊投手阿部雄大先發6局無失分，奪下本季第3勝。圖／富邦悍將隊提供