日職／孫易磊奪首勝太緊張 登英雄訪問日文都忘光
日本職棒火腿隊主場今天賽後響起台灣歌手伍佰的招牌歌曲「衝衝衝」，奪得生涯首勝的21歲台灣投手孫易磊站上英雄訪問舞台，只不過因為太緊張，原本學會的日文都忘光光。
效力北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊選擇「衝衝衝」作為他的出場曲，今天面對橫濱DeNA隊投出6局、8次三振無失分代表作，幫助球隊以3比0贏球，孫易磊也取得日本職棒一軍生涯首勝。
今日のヒーローインタビュー🎤— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) June 11, 2026
野村佑希選手 孫易磊選手が登場✨✨✨#ドミれ#lovefighters
選手プロデュースキャップが登場！
6/19(金)から「CAP DAY 2026」が開催！https://t.co/0gvtgq60zy pic.twitter.com/VDkq2lf8hM
孫易磊在賽後站上英雄訪問台，談到首勝心情時用日文說「謝謝」，也透露今天的投球策略在把球丟進好球帶，讓對手去攻擊，「今天直球感覺比在二軍還要好很多，也是今天狀況最好的球，丟了很多顆。」
孫易磊6局投完退場時雙方仍是0比0，不過6局下隊友就幫忙打回2分，讓他取得勝投資格，孫易磊對此表示，「投完第6局就覺得我們下半局會得分，分數回來後覺得非常放鬆。」
然而相較去年接受英雄訪問幾乎都用日文回答，孫易磊今天則多數以中文回應，引起好奇。孫易磊笑說，自己有點緊張，「會的日文都忘記了，所以都講中文。」不過他最後仍用日文向現場球迷喊話，謝謝大家的支持，也希望明天繼續為火腿隊加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。