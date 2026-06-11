日職／孫易磊奪首勝太緊張 登英雄訪問日文都忘光

日本職棒火腿隊主場今天賽後響起台灣歌手伍佰的招牌歌曲「衝衝衝」，奪得生涯首勝的21歲台灣投手孫易磊站上英雄訪問舞台，只不過因為太緊張，原本學會的日文都忘光光。

效力北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊選擇「衝衝衝」作為他的出場曲，今天面對橫濱DeNA隊投出6局、8次三振無失分代表作，幫助球隊以3比0贏球，孫易磊也取得日本職棒一軍生涯首勝。

孫易磊在賽後站上英雄訪問台，談到首勝心情時用日文說「謝謝」，也透露今天的投球策略在把球丟進好球帶，讓對手去攻擊，「今天直球感覺比在二軍還要好很多，也是今天狀況最好的球，丟了很多顆。」

孫易磊6局投完退場時雙方仍是0比0，不過6局下隊友就幫忙打回2分，讓他取得勝投資格，孫易磊對此表示，「投完第6局就覺得我們下半局會得分，分數回來後覺得非常放鬆。」

然而相較去年接受英雄訪問幾乎都用日文回答，孫易磊今天則多數以中文回應，引起好奇。孫易磊笑說，自己有點緊張，「會的日文都忘記了，所以都講中文。」不過他最後仍用日文向現場球迷喊話，謝謝大家的支持，也希望明天繼續為火腿隊加油。