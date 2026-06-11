日職／孫易磊先發6局飆8K無失分 生涯首勝到手！

日職火腿隊台灣投手孫易磊本季首場一軍先發，今天在主場對戰橫濱隊繳出6局無失分的優質先發，僅被敲出2支安打，送出8次三振，隊友也在6局下打回分數，終場以3：0勝出，孫易磊生涯首勝入袋！

孫易磊本季首度登一軍，這也僅是他生涯第3場一軍先發，顯然已做足準備，開賽起連續解決12名打者，直到第5局才被橫濱第4棒筒香嘉智敲安打，之後雖又投出保送，但成功化解1出局二、三壘有人的危機，沒有失分。

第6局孫易磊雖在1出局後被蝦名達夫敲安打，接著和牧秀悟對決10球後送出三振，同時跑者成功盜上二壘，但孫易磊隨後讓佐野恵太擊出飛球出局，沒有失分。

孫易磊完成6局的投球任務，回到休息室後，火腿總教練新庄剛志也親自上前向他握手致意。此戰他以95球投完6局，只被擊出2支安打，有1次四壞球保送，送出8次三振，沒有失分，繳出優質先發表現，最外球速達157公里。

火腿隊打線面對橫濱王牌左投東克樹，前5局僅敲1支安打，沒能攻下分數，但6局下靠著3支連續安打攻佔滿壘，野村佑希敲高飛犧牲打、卡斯楚（Rodolfo Castro）的安打也敲回1分，火腿隊打下2：0領先，也讓孫易磊獲得勝投資格。

8局下火腿再靠雷耶斯（Franmil Reyes）的二壘打多添1分，加上牛棚成功守住局面，最終火腿隊以3：0勝出，孫易磊勝投入袋。

孫易磊以21歲又4個月的年紀收下日職生涯首勝，成為火腿隊史最年輕奪下勝投的外籍投手，也是繼2009年阪神隊台灣投手鄭凱文後（21歲1個月），日本職棒睽違17年再有外籍投手在21歲又4個月以下的年紀拿下勝投。