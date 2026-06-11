日職／孫易磊生涯首場優質先發！ 6局無失分飆8K獲勝投資格

日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊本季初登一軍，今天在主場迎接本季首場先發登板，在日職交流戰面對橫濱隊，繳出一軍生涯首場優質先發，主投6局無失分，飆出8次三振，靠著火腿打線在6局下攻進2分，有望拿下生涯首勝。

孫易磊去年在首度在一軍亮相，出賽9場有2場先發，戰績0勝2敗4中繼1救援、防禦率5.11，今年則是從二軍起步，直到今天被拉上一軍迎接本季首場出賽，與橫濱隊王牌左投東克樹同場交鋒，表現絲毫不遜色。

孫易磊面對首名打者蝦名達夫，155公里的速球連發，用了7球後投出三振，開賽起連續解決12名打者。

孫易磊直到4局上才被橫濱第4棒、前旅美強打筒香嘉智敲出中外野安打，再對度會隆輝投出四壞球保送，橫濱靠犧牲觸擊把跑者送上二、三壘後，孫易磊先是K掉小田康一郎，再用157公里的速球讓松尾汐恩擊出內野飛球出局，成功化解危機。

6局上孫易磊在1出局後被蝦名達夫敲出安打，之後與牧秀悟對決10球後送出三振，形成2出局，同時壘上跑者盜上二壘，孫易磊接著讓佐野恵太擊出右外野飛球出局，再次化解得點圈有人的危機。

孫易磊此戰主投6局，用95球，只被敲出2支安打，送出8次三振，有1次四壞球保送，沒有失分，最外球速達157公里，投完6局回到休息室後，總教練新庄剛志也親自走上前向孫易磊握手致意。

火腿打線前5局受到東克樹的壓制，只有雷耶斯（Franmil Reyes）敲出1支安打，但6局下有所突破，水谷瞬、水野達稀、雷耶斯連續3棒安打，野村佑希在滿壘時敲高飛犧牲打送回1分，卡斯楚（Rodolfo Castro）補上安打再添分數，火腿取得2：0領先，也讓孫易磊獲得勝投資格。