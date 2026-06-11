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棒球／穀保青棒擬移往三重 王威晨：名字換精神不換
新北市私立穀保家商擬於116學年度停招轉型，著名的青棒隊初步規劃移往三重高中，穀保家商棒球隊出身的中職球星王威晨說：「名字換了，但精神不換。」
受到少子化衝擊，穀保家商規劃將停招現行職科，朝雙語的高國中小學轉型，長期資助穀保家商棒球隊的前新北市議員「蔡董」蔡明堂指出，目前規劃將棒球隊轉往三重高中，細節仍待討論。
作為穀保家商校友，中信兄弟隊長王威晨今天接受媒體聯訪時表示，雖然球隊名稱會因此更換，但精神不變，蔡明堂經營球隊多年，對棒球一直非常有熱情，相信「蔡董」會幫助球員繼續打球，持續為台灣棒球培育人才。
回顧過去青棒生活，王威晨坦言，穿著穀保家商的球衣會感受到壓力，「但也促使我們成長得更快。」而他自己觀察，穀保家商棒球隊的球員對棒球都會有股執著，這是共同特質。
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