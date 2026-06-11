棒球／穀保青棒擬移往三重 王威晨：名字換精神不換

味全龍隊本周首場順利開打的賽事，今天在天母主場迎戰中信兄弟，7局上被攻進3分遭逆轉，但龍隊仍展現本季的超強韌性，9局下靠著朱育賢揮出個人生涯第8支再見安打，終場以4：3贏球，上半季封王魔術數字降至M7。

2026-06-11 22:22